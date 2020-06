Yellow Day o cómo hablar de felicidad en tiempos de difíciles

Date pequeños caprichos. Ahora que podemos disfrutar todo lo que no hemos podido durante estos tres meses podemos permitirnos ciertas licencias. Ve a tu restaurante favorito, cómprate ese detalle, reserva ese masaje... ¡Quiérete!

Duerme más. No es fácil, pero es efectivo. Un estudio reciente ha demostrado que dormir menos de lo normal reduce los pensamientos positivos. Y ahí comienza un círculo vicioso, ya que tener menos emociones positivas tienen un gran impacto en la salud mental.

Mantén tus hábitos saludables. Si durante el confinamiento has empezado a comer mejor, o hacer yoga, o a meditar, o a practicar cualquier otra actividad que te haga sentir bien, mantenla. Si no has tenido ganas de emprender nada nuevo, quizá ahora sea el momento de hacerlo.