Diez beneficios de dormir desnudo

y contribuye a disminuir los riesgos de desarrollar cualquier infección, ya que los hongos crecen en condiciones cálidas y húmedas. En un estudio publicado por la University of Reading, se comprobó que muchas enfermedades provienen de nuestra ropa.

Mejora la producción de espermatozoides. Y no, no es una “leyenda urbana”. Se sabe que la temperatura ideal para la producción de esperma unos pocos grados más fría que la temperatura corporal. Así, dormir con ropa interior, especialmente la apretada, hace que aumente la temperatura de la zona genital y no se favorezca este proceso.