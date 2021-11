Cuál es la postura sexual que más fracturas de pene provoca

Innovar y ser creativos es una de las recomendaciones más comunes de los psicólogos cuando lo que se busca es reavivar la pasión de una relación; pero no debemos llevarlo al extremo. También es importante ser prudente y saber hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo humano. Si no hacemos caso a este consejo, es posible que acabemos compartiendo la noche con un médico, en vez de con nuestra pareja.

Un grupo de científicos brasileños dedicó 13 años a estudiar cuáles son las posturas más arriesgadas en el sexo. Estas posiciones se clasificaron en tres niveles en función de su afectación y riesgo, siendo el primer nivel el más peligroso y el tercero el que menos.

El estudio no se limitaba a las relaciones heterosexuales, pero es en este grupo donde las lesiones son más comunes. Concretamente, el 66,7% de las fracturas de pene observadas correspondían a este tipo de relaciones; seguida de otras causas no especificadas (un 14,3% de los casos); y por último, las que eran fruto de relaciones homosexuales, que eran el restante 9,5% de los casos (aunque en este último caso prefirieron no revelar cómo sucedió).

Las posturas más peligrosas

La postura del “ascensor” (es decir, con él de pie y cargando de ella) es la tercera postura más arriesgada según los investigadores, porque “la fuerza de ella irá en contra de su erección, lo que puede causar fracturas de los cuerpos cavernosos”, explicó el urólogo Emiliano Morillo. Además, también es frecuente que ella caiga al suelo y se haga daño en la espalda o se rompa algún hueso.

En el segundo puesto en el ranking de la postura más peligrosa (y en el primero en lo que al riesgo para la integridad del pene se refiere), está la postura de “la vaquera”. Es decir, él tumbado y ella controlando la situación (independientemente de hacia donde mire ella).

La mitad de los 44 testimonios recogidos por los investigadores en casos de fractura de pene, aseguraron que el fatal accidente ocurrió cuando sus parejas estaban colocadas arriba, y eran ellas quienes controlaban la velocidad y la fuerza de los movimientos.

“Yo quedé traumatizado con mi caso. ‘La vaquera’ es peligrosa, y si hay que experimentar cosas en el sexo... pero no tan arriesgadas”, indica un ingeniero eléctrico de 50 años que prefirió no revelar su nombre y que tuvo que ir corriendo al hospital tras sufrir este accidente.

Cuando la fractura es realmente grave, se suele oír un “chasquido”; pero también es posible que ni siquiera sea percibida por el hombre. Esto ocurre en el caso de las “microfracturas”, que son aquellas que se notan con el paso del tiempo, cuando el miembro pasa a tener una curvatura anormal en su proceso de erección.

Dicho esto, también hay que apuntar que las fracturas de pene no son, ni de lejos, los accidentes más comunes durante las relaciones sexuales. Concretamente, la lesión más común para ellos es la ruptura de prepucio, que produce mucho dolor y sangrado; y para ellas, las hemorragias, el dolor y los traumatismos cuando la lubricación es escasa y cuando son ellos quienes toman el control.

Esto es lo que ocurre en la que es (según el estudio) “la postura sexual más peligrosa”: el “perrito”. Es frecuente que él no sepa calibrar la fuerza y la velocidad... y que sea ella quien sufra las consecuencias.

Pero ojo, que la postura del perrito también es muy peligrosa para ellos. Específicamente, el estudio recogía como el 28,6% de las fracturas estudiadas se debían a una mala ejecución de la posición del “perrito”. “Si el hombre en esta posición saca todo su miembro con la intención de volver a introducirlo con rapidez, podría estrellarse con la parte exterior de la vagina con tanta fuerza que se genere el quiebre del cuerpo cavernoso”, asegura el doctor Morillo.

Otra de las lesiones más llamativas que se encuentran en el estudio son aquellas que afectan al clítoris, que también puede sufrir daños muy importantes. “Si tocamos la zona clitoriana durante el acto sexual, notaremos que él estará duro. Y si es mordido o recibe golpes fuertes, se puede fracturar”, asegura el doctor Morillo.

Pese a todo, uno de los pacientes estudiados con fractura de pene llamado Faudy Ruiz, de 25 años, aseguró que, a pesar de su experiencia traumática, y a pesar de que haya posturas bastante arriesgadas, él y su pareja asumirán las consecuencias porque “vale la pena innovar para no caer en la rutina”.