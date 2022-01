Hallado el virus que causa la esclerosis múltiple

Grandes eran las sospechas que mantenía la comunidad científica respecto a la conexión entre el virus del herpes humano Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, aunque nunca se había podido probar. El virus de Epstein-Barr es la principal causa de la mononucleosis, comúnmente conocida como “la enfermedad del beso”, y está tan extendida entre la población que se calcula que el 95% de los adultos lo porta. A diferencia de ella, la esclerosis múltiple, una devastadora enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, es bastante menos común, afectando a alrededor de 2,8 millones de personas en todo el mundo.

Según un estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y publicado este jueves en la revista científica “Science”, las personas que contraen mononucleosis infecciosa tienen un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. En la enfermedad, la inflamación daña la vaina de mielina que aísla las células nerviosas, lo que finalmente interrumpe las señales que entran y salen del cerebro provocando una variedad de síntomas que van desde el entumecimiento, dolor o perdida del equilibrio hasta la parálisis total o parcial.

El problema es que para probar que la infección del virus causa la enfermedad, un estudio tendría que demostrar que las personas no la desarrollarían si no se infectaran primero con el virus Epstein-Barr. Un ensayo para probar tal hipótesis supondría tener que infectar deliberadamente a miles de personas, algo que, por supuesto, no sería ético.

Un experimento de la naturaleza

Escaner cerebro. esclerosis múltiple FOTO: Dreamstime Dreamstime

Para solucionar este delicado dilema, los investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y la Escuela de Medicina de Harvard recurrieron a lo que llamaron “un experimento de la naturaleza”. Utilizaron dos décadas de muestras de sangre de más de 10 millones de adultos que se encuentran en servicio militar en los Estados Unidos (las muestras fueron obtenidas a través de las pruebas de VIH rutinarias que les practican al ingresar en las fuerzas armadas). Alrededor del 5% de esas personas (varios cientos de miles de personas) dieron negativo para Epstein-Barr cuando comenzaron el servicio militar, de los cuales 955 finalmente desarrollaron la enfermedad. Los resultados muestran que el riesgo de esclerosis múltiple aumentó 32 veces después de la infección con Epstein-Barr, pero no después de la infección con otros virus.

“Estos hallazgos no pueden explicarse por ningún factor de riesgo conocido y sugieren que el virus de Epstein-Barr es la principal causa de la esclerosis múltiple”, escribieron los investigadores. En un comentario adjunto, los inmunólogos William H. Robinson y Lawrence Steinman, ambos de la Universidad de Stanford, escribieron: “Estos hallazgos brindan datos convincentes que implican al virus como el desencadenante del desarrollo de la enfermedad”. El epidemiólogo Alberto Ascherio, autor principal del estudio, explicó: “La conclusión es prácticamente: si no está infectado con el virus, no contrae la enfermedad. Es raro obtener resultados con este grado de contraste”. El virólogo Jeffrey I. Cohen, que dirige el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) y no participó en la investigación, se muestra cauteloso a la hora de llamarlo “la principal causa”. Argumenta que aún debe demostrarse que la prevención de Epstein-Barr previene la enfermedad, pero está de acuerdo en que los resultados son espectaculares. “Cuando los estudios originales se realizaron con el tabaquismo y el cáncer de pulmón, encontraron un factor de riesgo 25 veces mayor para las personas que fumaban más de 25 cigarrillos al día”, expresó Cohen, a lo que añadió: “Esto es aún más alto”.