Estos 8 alimentos te ayudarán a superar los síntomas del coronavirus

La variante Ómicron sigue haciendo estragos en la salud pública de nuestro país. Durante las fiestas navideñas, España fue el cuarto país del mundo en las cifras de contagios. De acuerdo con los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades o ECDC, 1 millón y medio de españoles se contagiaron con esta nueva cepa.

Personas hacen cola para hacerse una PCR después de las vacaciones de Navidad en el Hospital Doce de Octubre de Madrid

Ante esta vertiginosa subida en los contagios, merece la pena que prestemos una especial atención a nuestra alimentación. Porque una dieta equilibrada y saludable es la mejor manera de fortalecer nuestro sistema inmune. Y por lo tanto, después de las vacunas y de respetar las medidas de seguridad, cuidar nuestra dieta es la mejor manera de prepararnos contra la enfermedad.

Aquí te dejamos algunos de los alimentos que recomiendan los expertos para combatir el coronavirus:

1. Cítricos

El limón, la naranja, la lima, la piña, la mandarina o el pomelo son un elemento importante que añadir a nuestra dieta, porque nos ayudarán a producir glóbulos blancos. Que son parte esencial en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y por lo tanto, en la defensa de nuestro cuerpo frente a los síntomas de cualquier enfermedad.

La ingesta de cítricos es esencial para endurecer nuestro sistema inmunitario y hacer frente a las enfermedades

Es especialmente significativo el aporte de Vitamina C de los cítricos. Nuestro cuerpo no produce ni almacena esta vitamina, por lo que es muy importante que la consumamos habitualmente. La mayoría de frutas y verduras tienen una gran presencia de Vitamina C en su interior, pero se encuentran en mayor cantidad en los cítricos. Otros alimentos, como el brócoli o el pimiento rojo también tienen gran cantidad de esta vitamina.

2. Brócoli y pimiento rojo

En el apartado anterior ya se explicó que estas dos verduras aportan mucha Vitamina C a nuestro organismo. Pero también poseen otros muchos beneficios para nuestro organismo. Y sobre todo el brócoli, que además de la C, también es muy rica en vitaminas A y E. Otros beneficios del brócoli son su capacidad antioxidante, su alto contenido en fibra y su capacidad para eliminar toxinas. Lo ideal sería ingerirlo crudo, pero no todo el mundo está dispuesto a someterse a este sacrificio. Por eso, una buena opción es cocerlo unos minutos.

El brócoli es una de las fuentes más importantes de Vitamina C

3. Ajo

Las propiedades inmunológicas de este alimento proceden de la alicina, que es una sustancia que se libera cuando se corta o se machaca un ajo fresco. Aunque esta sustancia no es esencial bioquímicamente para la nutrición humana, se le atribuyen efectos antibióticos y antioxidantes. Por ese motivo, se ha utilizado comúnmente para combatir las infecciones bacterianas virales y fúngicas. Además, hoy sabemos que el ajo también ayuda a regular la presión sanguínea.

Se ha demostrado que el ajo es una fuente natural de antibióticos y antioxidantes

4. Atún

Este pescado azul tiene un alto contenido en Ácido Graso omega 3. El consumo de esta biomolécula ayuda a equilibrar los vasos sanguíneas, reduce el colesterol y ayuda a combatir la artritis reumatoide. Que es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio sistema inmunitario ataca a las partes sanas del cuerpo. Se ha demostrado que el consumo de grandes cantidades de omega-3 aumenta considerablemente el tiempo de coagulación de la sangre; por lo que aquellas comunidades que consumen tradicionalmente muchos de estos alimentos, tienen una incidencia mucho más baja de enfermedades cardiovasculares.

Las comunidades que consumen tradicionalmente muchos de estos alimentos, tienen una incidencia mucho más baja de enfermedades cardiovasculares

Además de todo lo anterior, el atún también tiene un alto contenido en zinc, magnesio, Vitamina C y selenio. Todos ellos muy importante para el endurecimiento del sistema inmunitario y la superación de los síntomas de diversas infecciones (como el coronavirus).

5. Champiñones

La faceta más importante de los champiñones es que contienen gran cantidad de antioxidantes, que son muy útiles a la hora de prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Algo esencial para mejorar y aumentar nuestras defensas. Los expertos también sostienen que el alto contenido en fibra de los champiñones pueden mejorar sustancialmente los niveles de azúcar e insulina en sangre. Algo de mucha utilidad para los diabéticos.

Los champiñones contienen gran cantidad de antioxidantes, que son muy útiles a la hora de prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células

6. Avena

La avena es un cereal que aporta mucha energía y nutrientes, por lo que es esencial en las dietas de adelgazamiento y deporte. Pero también contiene muchos aminoácidos esenciales que ayudan a reducir el colesterol. Pero, sobre todo, su alto contenido en Vitaminas del grupo B ayudarán a mejorar el sistema inmunitario.

Los beneficios de la avena van más allá de las dietas de adelgazamiento

7. Frutos secos

Los frutos secos son un alimento muy rico en proteínas y en aminoácidos esenciales. Pero una de las sustancias más importantes en el mejoramiento del sistema inmune es la Vitamina E. Y esta se encuentra en gran cantidad en los frutos secos. Esta vitamina nos ayudará a combatir cualquier enfermedad.

Los frutos secos son un alimento muy rico en proteínas, en aminoácidos esenciales y en Vitamina E

8. Agua

Por último, pero no por eso menos importante, hay que recordar que es absolutamente esencial mantenerse hidratado, cuando nos estamos enfrentando a unos síntomas como los del coronavirus. Se deben tomar agua y bebidas claras (como zumos de fruta sin pulpa, caldos desgrasados o infusiones), con la finalidad de reponer tanto las pérdidas de líquidos como para hacer más fluidas las secreciones respiratorias.