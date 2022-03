¿Qué es más sana la Coca-Cola o la Pepsi?

Nadie puede negar la evidencia de que, tanto Coca-Cola como Pepsi, son los dos refrescos más populares del mundo. Si bien es cierto que el debate sobre qué bebida sabe mejor se ha prolongado durante décadas y a enfrentado a millones de personas. Quizá deberíamos dejar a un lado un tema tan subjetivo como el sabor y centrarnos más en las diferencias en lo que respecta a cómo afectan estas bebidas a nuestra salud para decantarnos definitivamente por una u otra. Para dar respuesta a esta cuestión, la dietista Emily Wunder, Directora Regional de Bienestar de la empresa de restauración Eurest, analizó este asunto por nosotros y, como era de esperar, su respuesta fue que “ni Coca-Cola ni Pepsi realmente tienen mucho que ofrecer”.

Wunder señala algunos de los inconvenientes obvios de ambas bebidas y dice que en sus ingredientes (entre los que se encuentran: agua carbonatada, colorante color caramelo, jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, ácido fosfórico, cafeína y sabores naturales) no hay “nada que grite rico en nutrientes o saludable. Ambos refrescos contienen niveles similares de cafeína y ambos también contienen ácido fosfórico”, explica la dietista. En lo que respecta al ácido fosfórico y basándonos en estudios como el Estudio de Osteoporosis de Framingham (a través de PubMed) se han encontrado vínculos entre el consumo de refrescos de cola y una menor densidad mineral ósea.

Una cuestión de calorías

Latas de bebidas de refrescos en una nevera de un establecimiento FOTO: La Razón

La dietista explica que Pepsi, a diferencia de Coca-Cola, contiene ácido cítrico, cuyo intenso sabor se contrarresta con la mayor cantidad de azúcar. Y las tablas nutricionales de Pepsi y Coca-Cola lo respaldan, ya que Pepsi tiene 41 gramos de azúcar por lata, mientras que Coca-Cola tiene solo 39. Asimismo, Pepsi cuenta con más de calorías, 150 frente a las 140 de Coca-Cola. Por lo tanto, si está contando cada caloría y/o carbohidrato, Coca-Cola será su elección. Donde Coca-Cola sale como clara perdedora es en el contenido de sodio. Ya que, mientras Pepsi contiene 30 miligramos por lata, Coca-Cola tiene 45 miligramos, que es un 150% más.

“Pepsi es más dulce que la Coca-Cola, además se caracteriza por un sabor cítrico, a diferencia del sabor más a pasas y vainilla de la Coca-Cola. Aunque ese estallido cítrico tiende a disiparse cuanto más la bebemos. En resumen, Pepsi es una bebida construida para brillar en una prueba de sorbo”, escribe Malcolm Gladwell en su libro “Blink: The Power of Thinking Without Thinking”, explicando por qué Pepsi tiende a ganar el Pepsi Challenge.

No obstante, y a pesar de estas diferencias, la mayoría de las personas no pueden notar la diferencia de sabor, según ha determinado un estudio realizado por Samuel McClure y Read Montague: “Coca-Cola y Pepsi son especiales porque, si bien tienen una composición química muy similar, las personas mantienen fuertes preferencias de comportamiento por una sobre la otra. Inicialmente medimos estas preferencias de comportamiento de manera objetiva, mediante la administración de pruebas de sabor a ciegas. Y descubrimos que los sujetos se dividieron por igual en sus preferencias por Coca-Cola y Pepsi en ausencia de información de marca”, confesó Samuel McClure.