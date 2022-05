Y ahora, la viruela del mono

Bill Gates, máximo dirigente mundial en materia de vacunas, viene alertando desde hace meses sobre la eventualidad cierta de que en no demasiado tiempo nos azote otra pandemia vírica, para la que aún no tendremos remedio y habrá que buscar soluciones. Por eso nos alarmamos tanto cada vez que surge un nuevo foco patogénico de algo, como es hoy el caso de la denominada viruela del simio, de la que de golpe nos enteramos que ya hay casos declarados en Gran Bretaña, Portugal y España. Vamos a ver cómo evoluciona el brote.

No acabamos de superar la Covid-19, en plena séptima ola como estamos en España, con casos declarados por todas partes, cuando nos enteramos también de que hay por ahí una gripe A circulando que es tan virulenta o más que el propio SARS-CoV-2. No ganamos para sobresaltos. Si no es una anomalía alimentaria es algún tipo de fiebre animal o peste porcina o pollos con dioxinas o conejos con mixomatosis. La viruela del mono irrumpe como gripe pero luego produce erupciones generalizadas. Los antiguos vacunados podríamos tener algún tipo de protección. Pero no está claro. Esperemos que Gates no tenga esta vez razón. Aunque el tipo no suele fallar.