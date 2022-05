Este suplemento alimenticio te ayudará a controlar tu apetito de forma natural

Adelgazar es una de esas cosas sencillas en la teoría, pero tremendamente complicadas en la práctica. Se nos suele decir eso de que “lo único que tienes que hacer es quemar más calorías de las que ingieres”... como si fuera tan fácil. Cualquiera que haya tenido con lidiar con su peso en algún momento de su vida, sabe que las cosas no son tan sencillas. Y más cuando hay que escarbar entre la infinidad de dietas milagrosas y consejos infalibles que se encuentran en blogs, redes sociales y televisión... para encontrar algo que realmente merezca la pena.

En teoría, lo único que tienes que hacer para adelgazar es quemar más calorías de las que ingieres | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime La Razón

Sin embargo, hay un producto del que sí se ha comprobado su eficacia a la hora de inhibir el apetito y que -además- es perfectamente natural: el glucomanano. Para introducir este producto en tu dieta, puedes hacerlo de dos formas: a través de la pasta konjac, o a través de suplementos alimenticios:

La pasta Konjac

El glucomanano es una fibra que se extrae de la raíz de la planta Amorphophallis Konjac. Que es un tubérculo originario de Japón. En este país, es muy común consumirlo en forma de pasta y se suele comercializar con el nombre de “konjac” o “shirataki”. Es un producto que lleva desde mucho tiempo en la cocina asiática, aunque -poco a poco- su uso se ha ido introduciendo en nuestras vidas.

Es muy usado en las dietas que buscan perder peso como sustitutivo de la pasta de trigo tradicional en nuestras latitudes. Nutricionalmente es un producto muy pobre (unas 20 Kcal por ración), pero es capaz de absorber una gran cantidad de agua, provocando que se hinche el estómago y que se genere sensación de saciedad. Asimismo, el glucomanano del konjac aumenta la viscosidad del contenido gastrointestinal, retrasando así el vaciado gástrico… lo que también ayuda a reducir el apetito. Es algo así como un balón gástrico natural.

Pasta konjac con verduras y salsa de tahin y miso FOTO: Objetivo Bienestar La Razon

Este alimento, cuando es consumido en forma de pasta, consigue reducir la ingesta de calorías. Porque contiene unas 10 calorías por cada 100 gramos... menos que alimentos como el apio (14 kcal) o el calabacín (18 kcal). En realidad, sería solamente equiparable a la lechuga (6 kcal). Es decir, es una forma perfecta de conseguir saciarnos sin engordar. Aunque también es importante apuntar que -por lo mismo- la pasta konjac no aporta demasiados nutrientes. De hecho, no aporta casi ninguno. O sea, que no puede convertirse en un pilar de nuestra dieta.

Suplementos de glucomanano

Varios estudios han demostrado que este suplemento natural puede ser de enorme ayuda en los tratamientos de obesidad y de pérdida de peso, así como para ayudar a regular el flujo intestinal. También es una opción recomendada en el tratamiento de la diabetes, porque su ingesta reduce los niveles de insulina y de glucosa.

Los expertos recomiendan limitar el consumo de estos suplementos a una ingesta diaria de 2 o 3 gramos. Hay que consumirlo media hora antes de comer con la suficiente cantidad de agua como para que esta se convierta en una masa viscosa en nuestro estómago; produciéndose así la sensación de saciedad que evitará que comamos más de la cuenta.

El glucomanano se suele comercializar en forma de cápsulas | Fuente: Europa Press FOTO: INTERMOUNTAIN HEALTHCARE INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

También debemos tener en cuenta que no es un producto milagroso. Puede generar algunos problemas como las flatulencias, la dificultad para absorber nutrientes o un leve malestar abdominal. Asimismo, también podría derivar en obstrucciones en el tracto gastroinstestinal. Algunos estudios también han evidenciado que las cápsulas de glucomanano pueden interferir en la absorción de algunos medicamentos. Por lo que, si te encuentras bajo algún tratamiento médico, es importante consultar primero con tu médico de cabecera.