16 mitos sobre el cáncer que no conocías

Un diagnóstico positivo en un cáncer, es una de las peores noticias que podemos recibir. Asimismo, tras el resultado, muchos de los pacientes de cáncer comienzan a navegar por internet y las redes sociales en busca de respuestas, sumidos, en la mayoría de las ocasiones, en un estado de terror y angustia sin precedentes. Sin embargo, lo que los pacientes suelen encontrar es una serie de “mitos obsoletos” sobre la enfermedad y los tratamientos relacionados. Por ello, el Washington Post, pidió a varios expertos en cáncer que abordaran algunos de los mitos más comunes sobre la enfermedad, con el fin de evitar un error en el diagnóstico y, como consecuencia, poner en riesgo el tratamiento.

El cáncer es casi siempre una sentencia de muerte

“Hace muchas décadas así es como se sentía la gente, porque las tasas de mortalidad eran más altas y la investigación y los tratamientos no estaban tan avanzados como en la actualidad”, dice el oncólogo de la Clínica Mayo, Karthik Giridhar. “Ahora tenemos prevención, detección temprana y terapias de corte con las que la gran mayoría de las personas sobreviven más tiempo y viven vidas mejores y más productivas”. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer de mama, que alcanzó su punto máximo en 1989, ha disminuido desde entonces en un 42%, gracias a la detección temprana, mejores tratamientos y una mayor conciencia. Por otro lado, para el cáncer de próstata, la tasa de supervivencia a cinco años se acerca al 100% para la mayoría de los hombres diagnosticados con este tipo de cáncer, si este no se llega a propagar.

El cáncer es contagioso

Esta afirmación es totalmente falsa, no hay necesidad de evitar el contacto con alguien que tiene cáncer. Sin embargo existen ciertos virus y bacterias que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer, entre los que se encuentran: el virus del papiloma humano (cáncer de cuello uterino), el virus de la hepatitis B (cáncer de hígado) y la bacteria Helicobacter pylori (cáncer de estómago).

Todo produce cáncer

“No todo causa cáncer”, explica Rachel Buchsbaum, directora del centro oncológico y jefa de hematología/oncología en Tufts Medical Center. “Existen ciertas prácticas relacionadas con nuestro estilo de vida que pueden disminuir la posibilidad de contraerlo. Haciendo ejercicio todos los días es un gran ejemplo de ello, eso y no fumar, mantener tu peso en el rango normal y limitar el alcohol a menos de una bebida al día”. Por su parte, Diane Reidy-Lagunes, subdirectora médica adjunta de la Red de Atención Regional del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York explica por qué se produce esto: “Por lo general, el cáncer es una acumulación de genes que se dañan con el tiempo, a menudo durante muchos años, razón por la cual el cáncer es mucho más común en las personas mayores. Por esa razón, hacer ejercicio, comer bien y evitar exposiciones dañinas como fumar y el alcohol pueden reducir el riesgo de desarrollar un cáncer”.

Los efectos secundarios de la quimioterapia son horribles

“Esto es definitivamente falso”, relata Julie Nangia, profesora asociada de medicina en el “Colegio de medicina Baylor” y directora médica de oncología mamaria en el “Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center”. “Los medicamentos de apoyo a estos tratamientos son increíbles efectivos en la actualidad y la mayoría de los pacientes no presentan síntomas adversos. No es común que los pacientes tengan náuseas que no se controlen con medicamentos o efectos secundarios graves que no se puedan controlar”. Por su parte, Reidy-Lagunes reafirma esta idea: “Los tratamientos de quimioterapia actuales se administran por muchas razones y para muchos tipos diferentes de cáncer. A veces se administra quimioterapia para reducir un tumor antes de la cirugía. A veces se administra para controlar la enfermedad y mantener estable al paciente. Los médicos tienen en cuenta muchos factores al desarrollar los planes de tratamiento de sus pacientes y hacen todo lo posible para ayudar a sus pacientes a evitar los efectos secundarios”. Asimismo, Reidy-Lagunes explica que los pacientes en la actualidad pueden tomar medicamentos antes de la quimioterapia para prevenir efectos secundarios como náuseas y vómitos.

Tras la quimioterapia el pelo no vuelve a crecer

Uno de los efectos secundarios más temidos por ambos sexos es la caída del cabello y el temor de que no vuelva a aparecer. Los expertos dicen que puede tomar algún tiempo, pero en la mayoría de los casos el cabello regresa, aunque puede tener una textura o incluso un color diferente. “La quimioterapia funciona al atacar las células de crecimiento rápido”, confiesa Reidy-Lagunes, a lo que añade: “Las células cancerosas crecen rápidamente, pero también lo hacen otras células, como las células ciliadas. La quimioterapia puede causar pérdida de cabello en el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, los brazos, las piernas y el área púbica. Dependiendo del tipo de quimioterapia, puede perder cabello en ninguna, en algunas o en todas estas áreas. Sin embargo, una vez que termine su tratamiento, el cabello debería comenzar a crecer nuevamente”. “Puede ser más rizado, pero el cabello vuelve a crecer en la gran mayoría de los pacientes”, dice Andrew M. Evens, director asociado de servicios clínicos en el “Rutgers Cancer Institute”. Por último, Reidy-Lagunes recomienda el “enfriamiento del cuero cabelludo” como una forma de reducir la pérdida de cabello durante la quimioterapia para ciertos tipos de cáncer.

Los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de mama

“Este mito probablemente proviene del hecho de que cuando las mujeres se hacen mamografías, se les pide que no usen desodorantes ni antitranspirantes”, explica Nangia. “La razón por la que a las mujeres se les dice esto es que los desodorantes y antitranspirantes contienen aluminio que, en una radiografía o una mamografía, puede imitar el calcio e interferir con los resultados de la mamografía”.

Calentar alimentos en recipientes y envoltorios de plástico en el microondas libera sustancias cancerígenas

"Esto solo es cierto para el material plástico más antiguo y si el plástico contenía productos químicos como BPA o ftalatos", dice Nangia. "Los nuevos plásticos no contienen estos químicos, y si el plástico está etiquetado como 'apto para microondas', no causará cáncer".

El cáncer es genético

“Aunque algunos cánceres puedan darse más comúnmente en ciertas familias, la realidad es que el cáncer puede ocurrir en cualquier momento de la vida y la prevalencia aumenta a medida que envejecemos, por lo que es una enfermedad del envejecimiento”, dice Nangia. “La mayoría de las personas que desarrollan cáncer no tienen antecedentes familiares, es esporádico. Sin embargo, es importante identificar a las familias que tienen genes del síndrome de cáncer hereditario, como BRCA1 y BRCA2, que aumentan el riesgo de cáncer de mama y de ovario, para que los miembros de la familia puedan ser evaluados más de cerca y realizarles posibles terapias preventivas”.

El cáncer es ambiental

“Los factores ambientales, como fumar, la dieta y la exposición a muchas sustancias químicas, como el benceno y el asbesto, aumentan el riesgo, pero no todo en el ambiente causa cáncer”, dice Giridhar, a lo que añade: “A veces no hay una sola razón clara por la que se desarrollan los cánceres”.

Es mejor no saber que tienes cáncer

“Absolutamente no, la mayoría de los cánceres son tratables y muchos son curables”, resalta Andrew M. Evens. Es importante someterse a exámenes regulares (mamografías, colonoscopias, exámenes de próstata, por ejemplo) porque el tratamiento y la cura a menudo dependen de la detección temprana.

Beber té verde protege contra el cáncer

Los ingredientes activos del té verde incluyen polifenoles como EGCG o epigalocatequina-3-galato, que es un potente antioxidante, dice Ting Bao, directora de oncología mamaria integradora, medicina integradora y servicios de medicina mamaria en el “Memorial Sloan Kettering Cancer Center”. “Los estudios [de laboratorio] in vitro muestran que estos ingredientes pueden ayudar a prevenir el cáncer al inhibir la proliferación de células cancerosas”, explica. “Por lo tanto, en teoría, beber té verde podría prevenir el cáncer. Pero probablemente habría que beber grandes cantidades al día para que surtiera efecto”. Los estudios, sin embargo, brindan una evidencia limitada en este campo. Además, “estos estudios mostraron efectos secundarios por el alto consumo de té verde, como molestias gastrointestinales y enzimas hepáticas elevadas”, confiesa Bao.

Las mujeres embarazadas no pueden ni deben recibir tratamiento contra el cáncer

“Por lo general, tratamos de evitar la terapia en el primer trimestre para proteger al bebé, pero es seguro realizar una cirugía y ciertas quimioterapias durante el segundo y tercer trimestre”, comenta Nangia. Con el cáncer de mama, por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran la seguridad de la quimioterapia durante el embarazo para la mujer y el feto. Sin embargo, “es mejor evitar la radiación durante el embarazo si es posible”, ya que la exposición a la radiación puede afectar al desarrollo del feto.

Si no fumas no puedes tener cáncer de pulmón

Si bien es cierto que la gran mayoría de los cánceres de pulmón (alrededor del 80 al 90%) se dan en personas fumadoras, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), otros productos que contienen tabaco y la exposición al humo y al radón también aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. “Las probabilidades de contraer cáncer de pulmón son mucho más bajas en los no fumadores, pero del 10 [al] 20 por ciento de los cánceres de pulmón se encuentran en personas que nunca han fumado o que han fumado menos de 100 cigarrillos en su vida”, confiesa Nangia.

Exponer el cáncer al aire hará que se propague

“Existe el mito de que exponer el cáncer al aire a través de una biopsia o cirugía hará que el cáncer se propague, lo cual no es cierto”, relata Nangia. “La realidad es que cuando las personas tienen cáncer que requiere una biopsia o cirugía, algunos de ellos son agresivos y recurrentes. Esto se debe a la biología del cáncer, no a la biopsia o la cirugía”. Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) explica que los cirujanos toman precauciones especiales durante las cirugías y las biopsias para evitar que las células cancerosas se propaguen, como usar herramientas quirúrgicas separadas para diferentes áreas del cuerpo.

Comer azúcar hace que crezca el cáncer

“No existen evidencias de que el consumo de azúcar conduzca al crecimiento del cáncer”, dice Reidy-Lagunes. Aunque las células cancerosas consumen más azúcar que las células normales, según el NCI, ningún estudio ha demostrado que realmente comer azúcar empeore el cáncer, o que eliminar el azúcar ayude o prevenga la enfermedad, dice el NCI. Sin embargo, una dieta alta en azúcar puede provocar un aumento de peso, y la obesidad aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de endometrio y de esófago, entre otros, según el NCI.

El cáncer siempre vuelve

“La mayoría de los cánceres no regresan, afortunadamente, y los avances en medicina continúan disminuyendo el riesgo de recurrencia”, dice Reidy-Lagunes. “La cantidad de personas que sobreviven a un cáncer continúa aumentando” ya que la tasa de supervivencia a cinco años para todos los tipos de cáncer ha aumentado considerablemente desde principios de la década de 1960, según explica la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.