Esta es la cantidad máxima de dulces que un niño debería comer en Halloween

Aunque la tradición de la noche de Halloween de ir casa por casa pidiendo caramelos es muchísimo más común en países anglosajones, como Estados Unidos. Esta costumbre se está haciendo cada vez más común en España y cada vez son más los niños que, disfrazados de sus monstruos favoritos, salen a la calle en busca de tal suculento manjar. No obstante, esta fiesta conlleva sus riesgos para los más pequeños, según una investigación de la web “Coupon Follow”, en estas fechas los niños estadounidenses consumen un kilo de dulces y caramelos de media, es decir, alrededor de 3 tazas de azúcar, lo que equivale a 220 “sobrecitos”. Y tal consumo de azúcar representa un riesgo para la salud de nuestros “pequeños monstruitos”.

Sin embargo, los nutricionistas explican que, debido a la situación actual en torno al alto consumo de azúcar, debemos vigilar la cantidad de azúcar que los niños consumen no solo en el día de Halloween, sino todos los días, ya que un alto porcentaje de niños pueden llegar a comer incluso el triple de la cantidad recomendada. No obstante, este consumo tan elevado de azúcares no ocasiona hiperactividad como muchas personas creen, aunque sí que puede llegar a afectar a su salud, ya que favorece la obesidad, daña los dientes y eleva la tensión, el riesgo de sufrir de diabetes y de padecer enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánto azúcar deben consumir los niños?

Los niños, generalmente, no deben consumir más de 6 cucharaditas de “azúcares añadidos” al día y ni más de 235 ml de bebidas azucaradas por semana. (Scott Eisen/AP Images for The KIT KAT Brand) FOTO: Scott Eisen AP

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los niños menores de 2 años no deben consumir azúcares añadidos en ningún momento. Los niños de más de 2 años y los adolescentes, por otra parte, deben consumir menos de 6 cucharaditas de “azúcares añadidos” al día y no tomar más de 235 ml de bebidas azucaradas por semana, que equivalen a 25 gramos de azúcar. Y una forma de saber cuánta cantidad de azúcar están ingiriendo nuestros hijos es consultando la tabla nutricional de los alimentos que consumen.

¿Cuántos dulces son demasiados?

Debido a la cantidad de dulces que nuestros hijos obtienen en Halloween debemos establecer un límite y dejar el resto para otro día o para compartirlos con los miembros de la familia y los amigos FOTO: La Razón

Aunque no existe un número exacto de la cantidad de dulces de Halloween que debemos permitir comer a nuestros hijos, ya que cada tipo de dulce varia en la cantidad de azúcar que contiene, lo que sí podemos hacer es regirnos por las cantidades recomendadas anteriormente para establecer un límite y dejar el resto para otro día o para compartirlos con los miembros de la familia y los amigos.

Por último, otra forma de reducir la ingesta de azúcares esos días es incluir otras comidas más saludables y así incentivar a los jóvenes a tener una alimentación más sana.