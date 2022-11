¿Qué hay que comer para frenar la caída del pelo en otoño?

El cabello se renueva constantemente y el otoño es una de las etapas en las que este reemplazo resulta más evidente por una cuestión natural. «Se habla de que pueden caerse entre 100 y 250 pelos al día, pero esa estimación no tiene sentido porque cada persona tiene su ritmo. La clave está en consultar con un especialista cuando la pérdida del cabello resulta más llamativa o exagerada que otros años, si esa caída se prolonga más allá de las cuatro semanas o cuando implica pérdida de densidad del cuero cabelludo en algunas zonas concretas», advierte David Saceda, miembro del Grupo de Tricología y Onicología de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y médico especialista de la Unidad de Tricología del Grupo de Dermatología Pedro Jaén.

Con la tranquilidad de saber que la caída del cabello en otoño es normal, no está de más adelantarse a las razones que la aceleran. «Las causas más frecuentes en la población general son los niveles bajos de hierro, así como los cambios hormonales y la aparición de dermatitis seborreica que implica irritación del cuero cabelludo. Sin olvidar que está comprobado que la Covid-19 produce caída del cabello a los dos o tres meses del contagio y que esa pérdida de pelo es proporcional a la gravedad de la infección», explica Saceda.

¿Cómo influye lo que comemos?

El otro gran factor que acelera la caída del cabello es nuestra despensa, ya que, tal y como asegura Saceda, «la dieta está detrás de la pérdida de cabello cuando hay algún déficit nutricional, bien sea por menús muy restrictivos o porque se hacen regímenes muy agresivos que hacen perder mucho peso en poco tiempo. Adelgazar bruscamente implican siempre la caída del cabello». En este sentido, «dentro de los nutrientes esenciales que se han mostrado necesarios para la salud capilar son los aminoácidos azufrados, el zinc, la vitamina B6, el hierro y el azufre. Por ejemplo, cuando se da una deficiencia de zinc, el crecimiento del pelo se enlentece y debilita y su aspecto empeora visiblemente. Es importante que en la dieta no falten frutos secos, leche y sus derivados, marisco y legumbres», explica Eva Pérez, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Cgcodn).

Seguir una dieta equilibrada, saludable y variada nunca falla. «Para ayudar a mejorar la salud del pelo debe incluir suficientes vitaminas, minerales y otros nutrientes como proteínas y ácido fólico. No deben faltar alimentos proteicos como carnes, pescados, huevos y lácteos, además de las combinaciones de cereales y legumbres. También minerales presentes en frutos secos, leche y sus derivados, marisco y legumbres. El azufre, que se encuentra en las legumbres, las crucíferas, la cebolla y el ajo, los espárragos, los huevos y los pescados, ejerce una acción antiseborreica. Y el hierro está presente en las carnes, los pescados, los huevos, los frutos secos, las legumbres y las verduras de hoja verde. En cuanto a las vitaminas, muchas del complejo B son esenciales para que el cabello tenga vitalidad y un crecimiento adecuado. La levadura de cerveza es muy buena fuente de esas vitaminas y también hay que tomar alimentos ricos en vitamina C presente en naranjas, el limón, el kiwi, las uvas, las fresas, los pimientos o el brócoli», aconseja Pérez.

¿Son útiles los suplementos?

Los complementos nutricionales cada vez están más extendidos, pero, ¿quién y cómo deben tomarse? Según Saceda, «los suplementos nutricionales genéricos no deben tomarse sin supervisión, porque un déficit concreto de un nutriente debería corroborarse con una analítica previa y control médico». Sin embargo, tal y como indica Pérez, «en aquellas personas que tengan algún tipo de problema, intolerancia, alergia y no puedan llevar una alimentación equilibrada o no puedan ingerir la cantidad adecuada de aquellos nutrientes esenciales, sí pueden resultar adecuados los complementos vitamínicos. Estos suplementos pueden ser eficaces para frenar la caída de cabello y mejorar la calidad capilar cuando el problema de esa pérdida capilar tiene que ver con un asunto nutricional, pero en personas sanas con una alimentación equilibrada y completa, igual no es necesario el consumo de ningún suplemento».