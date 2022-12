¿Kilos de más o retención de líquidos?

A diferencia de lo que algunos puedan llegar a pensar, la retención de líquidos no es una forma benévola de autoengaño ni un intento de tranquilizar la mala conciencia por comer de más. Es un problema real y que puede afectar seriamente a las fluctuaciones de peso. Es un problema de salud muy común, tanto en hombres como en mujeres (aunque más común en el caso de ellas).

Mover las piernas y mantenerlas frecuentemente en alto puede ayudar a paliar gran parte de los efectos de la retención de líquidos

¿Qué es la retención de líquidos?

Se suele manifestar con un aumento de peso inexplicable, con una sensación de hinchazón en las piernas y en los tobillos, en el perímetro abdominal, etc. Una buena forma de saber si una hinchazón es fruto de la retención de líquidos es presionar firmemente la piel con un dedo. Si se trata de retención de líquidos, la piel se hundirá y permanecerá así durante algunos segundos o -incluso- minutos de haberlo retirado.

El término médico para la retención de líquidos es “edema”. Se trata de la acumulación excesiva de líquido intersticial o extracelular, que se encuentra en los espacios que rodean las células. Su función es muy importante, ya que el oxígeno y los nutrientes que transporta la sangre pasan a través de él desde los capilares hasta el interior de las células. Asimismo, este líquido intersticial también depura los desechos que generan las células. A medida que se forma nuevo líquido intersticial, este reemplaza el líquido viejo, que se drena hacia los vasos linfáticos para su expulsión.

Las posibles causas de la retención de líquidos son muy variadas y van desde los problemas circulatorios a los problemas renales o hepáticos. Aunque en la mayoría de los casos, se debe a cuadros no patológicos, como cambios hormonales, por ejemplo. Si este es el origen del problema (como ocurre durante la menopausia), lo mejor es no agobiarse, ya que se trata de episodios pasajeros que no tardarán en desaparecer, aunque vuelvan a producirse. No obstante, sí existen algunos remedios para paliar -en la medida de lo posible- sus incómodos efectos:

Los alimentos diuréticos son nuestro mejor aliado contra la retención de líquidos

Combatir la retención de líquidos

En general, podemos decir que los alimentos diuréticos y el movimiento de las piernas son la clave para aliviar los molestos efectos de la retención de líquido intersticial, como la hinchazón y la pesadez. Entre los alimentos que debemos incluir -sí o sí- en nuestra dieta, podemos destacar las alcachofas, los espárragos, los tomates, las sandías, las infusiones de cola de caballo, etc. Es decir, alimentos que facilitan la secreción de orina.

Además de una mejora en los hábitos alimenticios, otras medidas que ayudan a disminuir los edemas son mantener las piernas elevadas, evitar estar sentado durante periodos de tiempo muy largos y practicar ejercicio físico de manera regular.