Apps de citas para sexo

En relación con la salud, los usuarios de aplicaciones de citas tenían más probabilidades de tener un IMC normal (35,3% de los usuarios frente a 25,9% de los no usuarios de estas aplicaciones) y declararon mayores tasas de experiencia sexual previa (90,5% frente a 86,9%). También mostraron tasas más elevadas de consumo de sustancias (17,6% frente a 3,7%) y alcohol (93,8% frente a 78,2%). Las tasas de ITS (infecciones de transmisión sexual) fueron notablemente superiores en los usuarios de aplicaciones de citas (13,2% frente a 2,4%).

Al final, el estudio concluyó que cerca del 6% de las personas conocieron a sus parejas sexuales por aplicaciones de citas y que el sexo masculino, la raza blanca, la identidad LGB, la experiencia sexual previa, el historial de ITS y el consumo de sustancias estaban relacionados con un mayor uso. Las comunidades LGB mostraron un compromiso alto, con más del 50% utilizando estas plataformas.

Las tendencias de varios estudios mostraron que los usuarios de aplicaciones de citas a menudo mostraban comportamientos más arriesgados, como múltiples parejas, relaciones sexuales sin protección y mayores tasas de ITS. También se observaron asociaciones con una mayor impulsividad y posibles problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y angustia psicológica. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el estudio no encontró un aumento en la frecuencia sexual general de los usuarios de aplicaciones de citas, lo que sugiere que muchos pueden buscar relaciones estables en lugar de encuentros casuales. No obstante, el aumento del uso de las aplicaciones de citas ha suscitado preocupación en salud pública, debido al aumento de las tasas de ITS, sobre todo entre los usuarios más jóvenes.