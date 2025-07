5 cosas que, según un cardiocirujano, debes evitar para vivir más tiempo (y mejor)

El doctor Jeremy London no es solo un cirujano cardíaco certificado en Estados Unidos, con más de dos décadas operando corazones, también es alguien que estuvo a punto de morir por un infarto. Lo cuenta con crudeza: estaba en el campo, sin cobertura, con su hijo de 15 años, cuando sintió el dolor aplastante en el pecho. Era el típico "esto no me puede estar pasando a mí", pero estaba pasando. Terminó en un cateterismo de urgencia y, desde entonces, su forma de ver la salud del corazón cambió para siempre.

Con casi 50 millones de visualizaciones en YouTube y una entrevista reciente con la reconocida comunicadora Mel Robbins, su mensaje es claro: si puedes evitar que tu corazón sufra, hazlo ahora. Y para eso, hay cinco cosas que él jamás hace (ni recomienda hacer).

1. Fumar (sí, incluso de vez en cuando)

5 cosas que un cirujano cardíaco recomienda evitar si quieres vivir más (y mejor) Unsplash

"No hay nada que dañe tanto cada órgano de tu cuerpo como el tabaco", asegura y agrega: "Fumar (o consumir nicotina en pouches, vapes, etc.) contrae los vasos sanguíneos, favorece la inflamación y acelera el deterioro del sistema cardiovascular. Es adictivo, sí, pero no hay excusas: es una bomba de tiempo".

2. Comer ultraprocesados “de larga vida”

"Cuanto más dura en el estante, menos duras tú", señala London. El experto recomienda evitar los productos enlatados, jarros, snacks y alimentos listos para calentar ya que suelen tener conservantes, colorantes, azúcares ocultos y sodio en exceso.

3. Beber vino "por salud"

5 cosas que un cirujano cardíaco recomienda evitar si quieres vivir más (y mejor) Unsplash

Durante años se dijo que una copa de vino al día era buena para el corazón. Pero según London, esa idea está desactualizada. "El alcohol, incluso en pequeñas dosis, genera inflamación, aumenta la presión arterial y puede afectar el ritmo cardíaco. Si eliges beber, que sea por disfrute, no por salud", asegura.

4. Ignorar señales sutiles

El doctor advierte que muchas personas (sobre todo mujeres) presentan síntomas "atípicos" como cansancio extremo, molestias en la mandíbula o el estómago, o dificultad para respirar al hacer ejercicio. Si algo no se siente normal y desaparece al descansar, tómatelo en serio. Puede ser una señal de alerta precoz.

5. Pensar que tus genes lo determinan todo

5 cosas que un cirujano cardíaco recomienda evitar si quieres vivir más (y mejor) Unsplash

Tener antecedentes familiares de hipertensión o infartos no te condena. "Tu estilo de vida puede frenar, o acelerar, lo que tus genes predisponen", dice London. Mantener un peso saludable, controlar la presión arterial, dormir bien, y evitar el estrés crónico pueden hacer una gran diferencia.

¿Y si solo puedes hacer una cosa?

El doctor London responde con honestidad: no hay una única clave mágica. Cada persona necesita mirar su vida con ojos críticos y hacerse una pregunta esencial: ¿qué estoy haciendo que me aleja de mi versión más saludable? A veces es algo grande, a veces es tan simple como dejar las bebidas azucaradas o dormir más.