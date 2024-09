Este es el alimento que nos hace más felices (y no es el chocolate)

Comer es una necesidad, pero también es un placer. Llevar una dieta saludable ayuda a prevenir la desnutrición y protege contra numerosas enfermedades. Según la ONU, una alimentación sana debe incluir:

- Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y cereales integrales (como maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados).

- Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto patatas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos.

- Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres (2,7), que equivale a 50 gramos en el caso de una persona con un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, aunque para obtener beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica total. Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas.

- Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. Las grasas no saturadas (presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo), y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente (presentes en pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas untables), y grasas trans de rumiantes (presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales como vacas, ovejas, cabras y camellos). En particular, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar.

- Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) de sal al día, además recomienda que la sal sea yodada.

Más allá de la necesidad de comer para alimentarse, la comida provoca emociones. Comer es un placer y por ello ingerimos, habitualmente, alimentos que nos gustan y evitamos los que no. Numerosos estudios han demostrado que tomar los alimentos que uno prefiere puede estimular la liberación de serotonina y endorfinas, hormonas que mejoran nuestro humor.

Alimentos que nos hacen felices

Entre estos alimentos que más felices nos hacen se encuentran el chocolate, el café y las frutas, entre otros. Sin embargo, el que más felicidad provoca es el helado, según un estudio del Instituto de Psiquiatría de Londres. Y es que, consumir tan solo una cucharada de helado estimula el centro de placer del cerebro que se activa cuando se gana dinero o se escucha una canción que nos gusta.

Este estudio demostró de manera científica, a través de resonancias magnéticas, que la ingesta de helados activa ciertas zonas del cerebro asociadas al placer y a la felicidad.

El estudio consistió en realizar dos escáneres del cerebro de diferentes personas: uno mientras los sujetos no realizaban ninguna actividad y otro justo después de tomar una cucharada de helado de vainilla. Al comparar ambas imágenes se detectó un efecto inmediato en áreas del cerebro que tras la toma de helado eran más visibles. Una de estas zonas fue la corteza orbitofrontal, en la parte delantera, y considerada una de las zonas de placer.

Además, otro estudio realizado por la Universidad de Harvard sugiere que los alimentos pueden tener un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. El helado, al ser un alimento rico en azúcares y grasas, puede estimular la liberación de endorfinas, las hormonas responsables de la sensación de felicidad. Según la doctora Susan Albers, psicóloga y autora de varios libros sobre alimentación consciente, disfrutar de un pequeño placer como el helado puede ser una forma efectiva de mejorar el bienestar emocional.

Helado fuente de calcio

Por otra parte, el helado también proporciona otros beneficios al organismo. Así puede ser una fuente de calcio y nutrientes cuando se trata de helados artesanales elaborados con leche y productos naturales.

Un tazón de helado puede contribuir a la ingesta diaria recomendada de calcio, especialmente en personas que no consumen suficientes productos lácteos.

Por otra parte, el helado, al ser un alimento congelado, puede ayudar a mantenernos frescos en días calurosos. La Universidad de Florida señala que los alimentos fríos pueden ayudar a regular la temperatura corporal y proporcionar una sensación de alivio durante el calor extremo. Además, el helado contiene agua, lo que contribuye a la hidratación.