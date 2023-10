EE UU estudia prohibir algunos alisadores de pelo por sus efectos nocivos sobre la salud

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) estudia prohibir algunos alisadores de cabello por sus efectos nocivos para la salud.

En concreto se trata de los cosméticos que utilizan formaldehído o productos químicos que liberan formaldehído como ingrediente para evitar el encrespamiento y dejar liso el pelo.

Estos productos químicos forman parte de la composición de algunos alisadores que se aplican sobre el cabello, normalmente, como parte de una combinación de tratamiento químico y herramientas térmicas (como las planchas) destinado a alisar el cabello.

Según asegura la agencia estadounidense, el uso estos productos para planchar el pelo, que se utilizan de forma habitual tanto en peluquerías como en el hogar, está relacionado con efectos adversos para la salud. A corto plazo pueden provocar reacciones de sensibilización y problemas respiratorios. Sin embargo, a largo plazo puede producir un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, según la FDA.

El pasado año, una investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH en sus siglas en inglés) ya desveló que algunas sustancias químicas utilizadas para alisar el cabello estaban asociadas a un mayor riesgo de cáncer de útero.

El macro estudio fue llevado a cabo con 33.497 mujeres de entre 35 y 74 años a las que se realizó un seguimiento durante 11 años y en los que se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero entre las participantes. La investigación demostró que las mujeres que usaban productos químicos para alisar el pelo tenían un mayor riesgo de cáncer de útero en comparación con las mujeres que reconocían no haber usado estos productos químicos.

Los investigadores encontraron que las mujeres que aseguraron usar de forma frecuente productos para planchar el cabello, es decir más de cuatro veces en el año anterior, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con aquellas que no usaron los productos.

Según el estudio, publicado en el Journal of the National Cancer Institute, aproximadamente el 60 % de las participantes que informaron haber usado productos para alisar el pelo el año anterior se identificaron a sí mismas como mujeres negras, aunque el estudio no encontró que la relación entre el uso de alisadores y la incidencia de cáncer de útero fuera diferente según la raza. Los investigadores aseguran que los efectos adversos para la salud de estos productos químicos pueden ser mayores para las mujeres negras debido a su mayor uso.

Además, la exposición química por el uso de productos para el pelo, podría ser más preocupante que otros productos para el cuidado personal debido a una mayor absorción a través del cuero cabelludo que puede verse ampliado por quemaduras y lesiones causadas por las planchas y secadores de pelo.

Por otro parte, los investigadores no encontraron asociaciones del cáncer de útero con otros productos para el cabello que las mujeres usan de forma habitual, incluidos tintes para el cabello, decoloración, reflejos o permanentes.