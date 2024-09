La fruta ideal para eliminar la grasa abdominal y marcar tableta

Hay quienes hacen ejercicio para mejorar su salud, otros lo hacen para mejorar su rendimiento, otros para fortalecer la mente… y hay otros que lo hacen por una cuestión puramente estética. Sea cual sea nuestro caso, una de las rutinas que nunca puede faltar es la de abdominales. Endurecer los músculos de nuestro vientre, nuestra cintura y nuestros costados nos dará la estabilidad necesaria para progresar y para mejorar todas nuestras marcas. También nos permitirá mantener una postura más sana en nuestro día a día, reducirá el dolor de espalda, mejorará el equilibrio e —incluso— la respiración (gracias al endurecimiento de los músculos intercostales y al diafragma).

Ahora bien, la mayoría de la gente que presta atención a sus abdominales no lo hace por estas razones. Lo hacen porque quieren marcar el famoso "six-pack". Y no hay nada malo en ello. Sin embargo, puede ser bastante complicado de conseguir si no tenemos la guía adecuada, porque no solo importa ejercitar suficiente la zona, tanto con ejercicios de fuerza como ejercicios aeróbicos, sino que también es importante cuidar nuestra dieta, de forma que podamos reducir la grasa abdominal y revelar los músculos que hemos estado trabajando.

En este sentido, los expertos han señalado una fruta en particular que puede ser especialmente beneficiosa para este propósito: la papaya. Esta fruta tropical no solo es deliciosa, sino que también posee propiedades que pueden ayudar a eliminar la grasa abdominal de manera efectiva.

¿Cómo conseguir unos abdominales marcados?

En 2017, científicos de la Universidad de Harvard investigaron "el mejor ejercicio de abdominales". Su estudio 'Core Exercises' concluyó que las planchas son el ejercicio más efectivo y seguro para fortalecer el core, que incluye tanto los abdominales como los lumbares. Las planchas ofrecen ventajas sobre los abdominales clásicos: trabajan todos los músculos abdominales de manera equilibrada, fortaleciendo músculos superficiales y profundos, y protegen la zona lumbar, reduciendo el riesgo de lesiones.

Abdominales para «rendir» más larazon

Para una plancha correcta: apoya los antebrazos en el suelo a 90 grados de los hombros, mantén el cuerpo recto, tensa el abdomen, eleva ligeramente las caderas y mira al suelo para una posición neutral del cuello. Aunque parezcan menos intensas, las planchas ofrecen resultados rápidos. 30 segundos pueden ser muy exigentes. Trabajan abdominales, espalda, hombros y piernas, proporcionando un entrenamiento integral del core.

Ahoa bien, el entrenamiento de fuerza solo no basta para abdominales visibles. Se requiere dieta equilibrada y reducción de grasa corporal. La visibilidad depende del porcentaje de grasa. Los abdominales se ven con 10% de grasa en hombres y 14-17% en mujeres, variando según genética y distribución de grasa. En esta búsqueda por el abdomen definido, la papaya puede ser una gran aliada:

La papaya y los abdominales

Las papayas son frutas tropicales originarias de América del Sur, conocidas por su sabor dulce y textura suave. Destacan por su alto contenido de agua, constituyendo aproximadamente el 90% de su composición. Esta característica las hace ideales para la hidratación y dietas bajas en calorías, con apenas 32 calorías por cada 100 gramos.

Además de su bajo aporte calórico, las papayas son ricas en nutrientes esenciales. Contienen altos niveles de vitamina C, superando incluso a las naranjas. De hecho, 100 gramos de esta fruta cubren la cantidad diaria recomendada de esta importante vitamina. La vitamina C no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células contra el daño oxidativo. Además, juega un papel crucial en la síntesis de colágeno, contribuyendo a una piel más saludable y elástica —un beneficio adicional para quienes buscan perder peso.

La papaya también es rica en fibra dietética, lo que mejora la digestión y promueve la saciedad. La fibra no solo mantiene un sistema digestivo saludable, sino que también ralentiza la digestión, prolongando la sensación de saciedad. Esto puede reducir el consumo general de calorías al disminuir la frecuencia e intensidad de los antojos entre comidas. Combinado con su bajo contenido calórico, la papaya resulta excelente para quienes buscan mantener o perder peso.

Otro beneficio notable es su contenido de enzimas digestivas, especialmente la papaína. Esta enzima ayuda a descomponer las proteínas, facilitando la digestión y aliviando problemas como la hinchazón y la indigestión. Estas enzimas son particularmente efectivas cuando la papaya se consume con el estómago vacío, ya que pueden eliminar toxinas del sistema digestivo y promover una evacuación intestinal regular más eficientemente. Al mejorar el tránsito intestinal y reducir la inflamación, la papaya puede ayudar a desinflamar el abdomen, resultando no solo en una apariencia más esbelta, sino también en una mejora general del bienestar digestivo.

¿Conoces la dieta de la papaya? Redes sociales

Las papayas son también una buena fuente de vitamina A, esencial para la salud ocular, y de folato, crucial para la formación de glóbulos rojos. Además, contienen antioxidantes como carotenoides y flavonoides, que protegen las células del daño oxidativo y potencialmente reducen el riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Por todas estas razones, las papayas son ideales para incluir en dietas desintoxicantes y planes de alimentación saludable orientados al adelgazamiento.