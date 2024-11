Oro rojo: el zumo que reemplaza al de naranja y que deberías empezar a tomar desde hoy mismo

El hábito de tomar un vaso de zumo al empezar el día, va mucho más allá del sabor. Este tipo de bebida siempre ofrece miles de beneficios para la salud, que pueden mejorar tu bienestar en general. Por lo cual, incorporar este nutritivo en tu rutina puede ser una opción saludable. Sin embargo, existen decenas de marcas de zumos procesados que incluimos en la compra, pero que solo añaden azúcares a la fruta para proporcionarle sabor, quitando lo más importante, la fibra.

De acuerdo con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, una dieta saludable es un equilibrio entre nutrientes, donde el consumo de vegetales es de cinco raciones de fruta y verdura cada día. Además, advierten de que al consumir la fruta en formato zumo, se deben utilizar tres o cuatro piezas, ya que al eliminar la parte comestible, se elimina una gran parte de fibra.

El zumo de zanahoria y remolacha que mejora el organismo

Un zumo de verduras, es una opción natural que sirve para utilizar al máximo las vitaminas y nutrientes que estos alimentos ofrecen. Aunque la gente los suele asociar a platos vegetales como ensaladas, existe la versatilidad de convertirlos en una alternativa bebible. Este zumo de remolacha y zanahoria es beneficioso para bajar de peso por su alto poder en antioxidantes y mucho más.

La remolacha o betabel no es una hortaliza muy atractiva, ya que su olor y color no despierta el apetito. Sin embargo, aporta potasio, vitamina C y folatos, además de ser abundante en agua y fibra. Por eso, proporciona muy pocas calorías y es ideal para quienes quieren adelgazar.

Remolacha Pixabay

Por su parte, la zanahoria es la verdura con más provitamina A, muy buena para la vista y la salud de piel. Además, también aporta vitamina C y E, que protege del envejecimiento prematuro. Por lo que es rica en fibra, minerales y oligoelementos. Todos estos detalles afirman que fortalece los dientes, uñas, el cabello y tiene propiedades anticancerígenas. De igual manera, previene el estreñimiento y ayuda a la eliminación de líquidos.

De acuerdo a los especialistas, el mejor momento para tomarlo es por la mañana, por su aportación de energía. Además, se debe tomar con el estómago vacío por sus activos de limpieza y desintoxicación. Los nitratos naturales que contiene, mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación, mejorando la concentración y el rendimiento mental.

Así puedes prepara el zumo de remolacha y zanahoria

Para preparar esta bebida saludable, no se requiere mucha complejidad. Tan solo se necesitan 4 ingredientes: naranja, remolacha, zanahoria y limón.