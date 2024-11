¿Por qué no deberías darle de comer setas a tu hijo antes de los 12 años?

Aunque parece que el frío del invierno ya va comenzando a sentirse en la Península Ibérica, lo cierto es que queda algo más de un mes para que dé comienzo la estación gélida. Por el momento, seguimos en otoño, así que podremos disfrutar todavía de todos los frutos y ricos alimentos que tiene el entretiempo. Esta época del año es sinónimo de comidas sabrosas y nutritivas, como la calabaza, las setas o las castañas.

Aunque algunas de ellas están disponibles en los supermercados el resto de la jornada, el mejor momento para consumirlas es este, porque se pueden conseguir 'de temporada' y no de alguna granja de cultivo. Existen muchos mitos y prejuicios acerca de las setas y los hongos comestibles, sobre todo debido a que algunos de ellos tienen componentes tóxicos para el ser humano, pero lo cierto es que son una clase de alimento con grandes valores nutricionales.

En México, por ejemplo, se considera una 'delicatesen' una clase de hongo que solo se pude conseguir inoculando mazorcas de maíz con esporas de hongo y dejando que éstas los consuman. El el conocido como 'huitlacoche', que representa un producto muy apreciado en esta zona del mundo. En España, en cambio, la gran mayoría de hongos que se consumen son en forma de seta.

Realmente la parte que se come de este tipo de ser vivo es solo el cuerpo reproductivo, el órgano donde almacenan las esporas para esparcirlas y dar lugar a nuevas generaciones. El motivo por el que se pide que se recolecten en cestas con agujeros es para que puedan diseminarse correctamente esta especie de 'semillas' y siga habiendo setas en la siguiente temporada.

Pero a pesar de que sean alimentos muy ricos en vitaminas, hierro, fósforo, proteínas y otros elementos esenciales en una buena dieta, no son recomendables para toda la población. Concretamente, se debería guardar un especial cuidado con los más pequeños en la ingesta de estos productos micológicos. Así lo ha advertido un experto de la Universidad de Lille.

¿Por qué los hijos menores de 12 años no deberían comer setas?

A no ser que se sufra alguna clase de alergia, intolerancia o problema alimenticio, casi cualquier bebé puede empezar a consumir setas (bien cocinados y preferiblemente en purés) a partir de los 6 u 8 meses de edad, según el consenso mayoritario de expertos y nutricionistas. Sin embargo, el diario francés La Voix Du Nord ha publicado una entrevista con un científico que tiene una opinión muy distinta al respecto.

Este medio del país vecino mantuvo una charla muy interesante con Pierre-Arthur Moreau, profesor de la Facultad de Farmacia de Lille, un experto en setas. Según Moreau, no deberían dársele setas a los niños hasta que cumplan los 12 años de edad, cuando su sistema digestivo esté medianamente desarrollado del todo, porque esto les podría generar alguna dificultad gastrointestinal.

El profesor aseguraba que las setas contienen algunos elementos que serán difíciles de digerir si nuestro hijo aún no ha alcanzado la adolescencia, pero daba cuenta también de que no se debería generar ningún problema si se le dejan comer algunos champiñones como guarnición en alguna preparación. Cuando sí podría sentir alguna molestia o incoveniente sería al comer un plato preparado por completo a base de hongos.

Y por otra parte, añadía el científico francés que en el caso extremo de que se coma una seta tóxica o venenosa por error, las consecuencias serían mucho peores de asumir por el organismo de un menor de 12 años que por el de un adulto. Esto se puede evitar siendo consciente y cuidadosos de dónde se compran los alimentos y de su trazabilidad en el origen.

Las opiniones del experto hacen referencia a que se generen digestiones más pesadas o complicadas en niños, no a que sean tóxicas, por lo que no debería haber mayores complicaciones en caso de que ingieran hongos comestibles. En caso de que se le permita a un hijo consumir setas, deben estar bien lavadas y cocinadas con cuidado, además de por supuesto asegurarse antes de que en efecto no tienen riesgo de intoxicación.