Qué es y para qué sirve la proteína Whey a la hora de ganar masa muscular

En muchas ocasiones con los avances de la tecnología, los trabajos desde casa y el predominio de los teléfonos móviles es más frecuente que las personas adquieran unos hábitos de vida más sedentarios. Tal es el caso, que más de un tercio de la población, 37,7% afirma no realizar ningún tipo de actividad física en su tiempo libre una de las últimas encuestas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ahora bien, en los últimos años la sociedad se ha preocupado cada vez más por su salud y su apariencia física por lo que acudir al gimnasio o intentar realizar cualquier tipo de actividad física se está volviendo más popular que nunca. En este sentido, la alimentación, el ejercicio físico y unos buenos hábitos de vida son los tres pilares fundamentales que te pueden ayudar a lograr tus objetivos.

En el caso de querer ganar masa muscular, son muchos profesionales que recomiendan suplementación como batidos de proteínas para conseguir tus logros. Una que se ha hecho eco en los últimos años es la proteína Whey.

Qué es y para qué sirve la proteína de Whey

Antes de entrar en detalle sobre los tipos de proteína, debemos saber qué es y cuáles son sus beneficios. El experto en medicina J.R. Hoffman explica que las proteínas son sustancias que contienen nitrógeno y están formadas por aminoácidos. Son el principal componente estructural de los músculos y otros tejidos del cuerpo humano.

Las proteínas se pueden utilizar como energía, pero no son la principal fuente de energía, si no que antes debe metabolizarse en su forma más simple, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos esenciales para el crecimiento de los músculos y metabolismo en humanos. Doce de estos son los no esenciales y pueden ser sintetizados por nuestro cuerpo, mientras que el resto los debemos consumir mediante la dieta. Estos aminoácidos ayudan en la capacidad de los tejidos musculares de crecer, repararse y mantenerse.

Ahora bien, la proteína de Whey no es más queproteína de suero leche. Es uno de los suplementos más utilizados cuando el objetivo es aumentar la masa muscular o hipertrofiar, debido a la gran fuente de aminoácidos que proporciona que antes mencionábamos. Así pues aporta las bases para la recuperación de los músculos tras el esfuerzo y el entrenamiento, así como para su mantenimiento. Según la página especializada Allnutrition estos son algunos de sus beneficios:

Desarrolla la masa muscular y la fuerza

Favorece la pérdida de peso : al tener un efecto saciante, reduce los antojos y la ingesta de otros alimentos altos en calorías por lo que favorece la pérdida de peso.

: al tener un efecto saciante, reduce los antojos y la ingesta de otros alimentos altos en calorías por lo que favorece la pérdida de peso. Promueve la salud y previene la aparición de enfermedades : se ha comprobado que tiene efectos positivos y preventivos, ayudando al colesterol alto, problemas relacionados con el sistema gastrointestinal y algunos tipos de cáncer.

: se ha comprobado que tiene efectos positivos y preventivos, ayudando al colesterol alto, problemas relacionados con el sistema gastrointestinal y algunos tipos de cáncer. Amplía variedad y surtidos: estos batidos se pueden tomar en distintas formas, distintos sabores y combinados con otros suplementos.

y surtidos: estos batidos se pueden tomar en distintas formas, distintos sabores y combinados con otros suplementos. Comodidad y tiempo: se puede incluir fácilmente en la dieta y es de fácil preparación pues solo hay que mezclarlo con agua, leche e incluso con zumos naturales.

Cómo tomar proteína Whey

La cantidad de proteína diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la población adulta normal es de 0,8gr por kilo de peso corporal al día y aunque esta cantidad contiene un margen de seguridad de modo de garantizar un aporte adecuado muchos estudios han sugerido que este aporte no compensa las necesidades reales de una persona adulta activa y menos aún de los deportistas cualquiera sea su especialidad. Por esta razón muchos profesionales recetan suplementarse con batidos de proteínas llegando a la ingesta de hasta 1,3 gr por kilo de pesoal día.

Cuál es la diferencia entre la proteína Isolate y la Whey protein

El debate entre elegir uno u otro ha sido continuo desde el comienzo de los suplementos de proteínas. Los expertos afirman que no se puede decir que uno sea mejor que otro, sino que están enfocadas a públicos diferentes. De esta manera, la elección dependerá de los objetivos de cada persona.

La única diferencia entre ambas es el contenido de grasas y de carbohidratos. Si tu objetivo es bajar de peso, es mejor optar por la Isolate o aislada, mientras que si quieres hacer crecer el músculo es mejor optar por la Whey.

Otra diferencia es el precio, la Isolate o aislada suele tener un precio más caro debido a que su proceso de elaboración es más largo y complicado. Es baja en lactosa, pero no es pata para intolerantes. En definitiva, ambos productos son de excelente calidad y aptos para deportistas, solo que están enfocadas en públicos distintos en base a sus objetivos.