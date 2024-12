¿Qué sube más el azúcar en sangre, el vino, el alcohol o la cerveza? Los médicos responden

Brindar es un placer que nos acompaña siempre en celebraciones, reuniones y momentos especiales, pero no todas las bebidas alcohólicas son iguales. Mientras unas son casi un "caramelito líquido", otras tienen un impacto más leve. Por lo que, si pensabas que el alcohol no tiene porque afectar a tus niveles de azúcar porque "no es dulce", aquí viene la sorpresa: muchas bebidas están cargadas de carbohidratos que, al digerirse, se transforman en glucosa, pudiendo disparar tus niveles de azúcar en sangre.

Cerveza: la campeona de los carbohidratos

Cuando hablamos de carbohidratos, la cerveza no tiene competencia. Esa pinta helada y espumosa, aunque deliciosa, puede convertirse en un golpe para tus niveles de glucosa.

Carbohidratos: Entre 10 y 15 gramos por cada 12 onzas (355 ml).

Entre 10 y 15 gramos por cada 12 onzas (355 ml). Azúcares: Entre 1 y 2 gramos por cada 12 onzas.

Aunque el contenido de azúcar no parece elevado, la gran cantidad de carbohidratos puede convertirla en una verdadera bomba de glucosa. ¿Te tomas más de una? Prepárate porque esto puede tener un efecto acumulativo.

Vino: elegancia con trampa

El vino, especialmente el tinto, tiene la fama de ser "saludable", pero no todos los vinos son iguales. Los vinos secos suelen ser más bajos en azúcar, mientras que los dulces o semidulces pueden alterar rápidamente tu glucosa.

Carbohidratos: Entre 5 y 10 gramos por cada 5 onzas (148 ml).

Entre 5 y 10 gramos por cada 5 onzas (148 ml). Azúcares: Entre 1 y 5 gramos por cada 5 onzas.

El vino tinto seco es una opción moderada, pero si tu favorito es el vino dulce, ten cuidado, porque esa copa aparentemente inofensiva puede ser una explosión de azúcar.

Tequila: el rey del bajo impacto

Aquí entra el héroe de los brindis, el tequila. Esta bebida destilada es la que menos afecta los niveles de azúcar en sangre. Eso sí, la clave está en cómo lo consumes. Si lo mezclas con jugos o refrescos, el efecto puede cambiar drásticamente.

Carbohidratos: Entre 0 y 5 gramos por cada 1.5 onzas (44 ml).

Entre 0 y 5 gramos por cada 1.5 onzas (44 ml). Azúcares: Entre 0 y 1 gramos por cada 1.5 onzas.

El tequila puro es la opción más segura para mantener tu glucosa estable. Además, su contenido es casi nulo de carbohidratos lo convierte en una elección ideal.

¿Quién es el ganador?

En el ranking de bebidas alcohólicas según su impacto en el azúcar, los resultados son claros. En primer lugar tenemos a la cerveza, la que más nos apetece, pero también la que es más peligrosa para tus niveles de glucosa por su alto contenido en carbohidratos. En el segundo lugar tendríamos al vino, esta es una opción intermedia, con variaciones dependiendo del tipo de vino que elijas. Y por último está el claro ganador: el tequila, que siempre y cuando se consuma sin mezcladores azucarados, es la mejor opción.

El impacto del alcohol en tu cuerpo

¿Sabías que el alcohol puede alterar el metabolismo de la glucosa? Por un lado, puede causar picos de azúcar si consumes bebidas altas en carbohidratos, pero por otro, puede llevarte a una hipoglucemia horas después de beber, ya que interfiere con la capacidad del hígado para liberar glucosa.

Por eso, los expertos recomiendan:

Tomar con moderación: No más de una bebida diaria para las mujeres y dos para los hombres.

No más de una bebida diaria para las mujeres y dos para los hombres. Evitar el estómago vacío: Comer antes de beber ayuda a estabilizar los niveles de glucosa.

Comer antes de beber ayuda a estabilizar los niveles de glucosa. Hidratarse bien: Alterna el alcohol con agua para evitar la deshidratación.

Brinda con conciencia

Si bien la cerveza, el vino y el tequila son parte de muchas tradiciones y momentos especiales, es importante entender cómo afectan a tu cuerpo. Si tienes diabetes, prediabetes o simplemente quieres cuidar tu salud, opta por opciones más bajas en carbohidratos como el tequila o el vino seco. Recuerda, no se trata de privarte, sino de disfrutar con responsabilidad. ¿Te animas a hacer un brindis más saludable?