El truco de seis palabras que puede calmar tu mente cuando no puedes dormir, según un psicólogo

Todos lo hemos vivido alguna vez. Son las tres de la madrugada, no hay ruido, no hubo pesadillas, y, sin embargo, estás completamente despierto. Lo que interrumpió tu descanso no fue el cuerpo, sino la mente. Esa que, al encontrar silencio, decide repasar pendientes, resolver dilemas o planear el futuro como si no existiera el día siguiente.

Jeffrey Bernstein, psicólogo especializado en trastornos de ansiedad, ha identificado este fenómeno como una de las principales causas de insomnio. Su propuesta no requiere grandes técnicas ni herramientas: solo una frase de seis palabras que actúa como un freno suave pero eficaz ante la sobrecarga mental nocturna.

La frase que puede ayudarte a dormir

Dormir poco puede afectar reducir partes del cerebro relacionadas con el alzheimer Freepik

La frase en cuestión es simple, pero poderosa: "Esta idea puede esperar hasta mañana". Repetirla mentalmente cuando te despiertas en medio de la noche y te atrapan los pensamientos obsesivos genera una especie de límite interno. No se trata de reprimir lo que piensas, sino de posponerlo conscientemente.

La mente no responde bien a la fuerza. Pero cuando se le ofrece una alternativa amable, como esta frase, se reduce la sensación de urgencia y el cuerpo puede volver a relajarse. No es magia, pero funciona como una señal de que no todo necesita resolverse al instante y que ahora no es el momento para resolver, sino para descansar.

Funciona mejor si la acompañas con respiración

El truco de seis palabras que puede calmar tu mente a las 3 de la mañana, según un psicólogo Unsplash

Bernstein recomienda sincronizar la frase con el ritmo de la respiración: una parte al inhalar, otra al exhalar. De ese modo, el mensaje se integra con el cuerpo y no queda solo en el plano mental. Repetirla varias veces refuerza su efecto.

También ayuda evitar ciertas tentaciones, como mirar el móvil. La luz azul y la estimulación de la información solo activan más al cerebro y dificultan el regreso al sueño. Volver a dormir no siempre es inmediato, pero cultivar esta herramienta puede marcar una gran diferencia con el tiempo.