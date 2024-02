¿Es bueno tratar el dolor de espalda crónico con yoga? Esto dice la ciencia

La espalda, en especial la parte lumbar, puede ser una gran fuente de dolor. Este tipo de molestias suelen atacarnos cuando nos levantamos de la cama o al recostarse en la silla de la oficina. La mala noticia es que, si no le ponemos freno, el dolor de espalda se acentúa con los años y puede convertirse en crónico.

Las cifras de incidencia son escalofriantes: en España 8 de cada 10 personas padece dolor de espalda, según la Sociedad Española de Reumatología (SER). De hecho, en nuestro país el dolor de lumbago es el segundo problema de salud crónico más frecuente entre la población. Además, se lleva el primer puesto en el ranking de causas más comunes de baja laboral en España.

Así pues, huelga saber cómo curar el dolor de lumbago o espalda baja. O, al menos, cómo paliarlo. Lo que ya se sabe es que detectarlo a tiempo y conocer su origen es esencial para aumentar la probabilidad de pararlo. Entre las principales causas que provocan dolor de espalda se encuentra el envejecimiento, pero otras se pueden cambiar, como el sedentarismo o el sobrepeso.

Para tratarlo, se ha demostrado que los analgésicos son, de alguna manera, un "engaño" y su efecto es placebo. No obstante, hacer ejercicio físico es muy bueno para suavizar y prevenir el dolor de espalda. Incluso andar cuando ya se nos ha 'fastidiado' el lumbago, caminar puede ser eficaz, como se explica en este artículo. Sin embargo, hay otros remedios que pueden ser eficaces.

Una nueva investigación publicada en el Journal of Orthopaedic Research sugiere que las posturas físicas, los ejercicios de respiración y las prácticas de atención plena del yoga tiene un beneficio para las personas con dolor de espalda.

El yoga no solo redujo el dolor de espalda

En el estudio, 10 mujeres con lumbalgia crónica y 11 sin ella se sometieron a un programa de 8 sesiones de yoga a lo largo de 4 semanas. La primera sesión se realizó en una clínica y el resto a distancia. ¿Y qué pasó? Las mujeres con lumbalgia crónica experimentaron una disminución significativa de la intensidad del dolor.

Esta merma del dolor de espalda fue evaluada mediante una escala de 10 puntos. Las mujeres puntuaron su dolor en una media de 6,80 puntos al iniciarse en el yoga, pero esta media descendió a 3,30 tras las sesiones.

Mujer haciendo yoga Freepik

También se midieron los resultados a través de una medida relacionada con la columna vertebral denominada fenómeno de flexión-relajación, que suele estar ausente o alterada en las personas con lumbalgia. Los resultados fueron de un 5,12 de eficacia al inicio del estudio frente a un nada desdeñable 9,49 tras las sesiones de yoga.

"Fue interesante demostrar el papel que puede desempeñar el yoga en el tratamiento del dolor lumbar crónico", afirma el autor correspondiente, el Dr. Alessandro de Sire, de la Universidad de Medicina de Catanzaro 'Magna Graecia' y del Hospital Universitario Renato Dulbecco, en Italia.

Así pues, los resultados de este estudio científico sugieren que el yoga puede influir positivamente en la respuesta neuromuscular durante la flexión del tronco y en la percepción del dolor en personas con lumbalgia crónica (dolor de lumbago de larga duración). Como es habitual, los autores señalaron que se necesitarán más estudios para evaluar los efectos del yoga a largo plazo en el dolor de espalda.

En cualquier caso, debemos tener presente que el estudio tuvo sus limitaciones. Por ejemplo, no especifica si hay 'asanas', como se conocen a las posturas corporales del yoga, más efectivas que otras. Por no hablar de que existen varios tipos de yoga, pero como el estudio se centró en el más básico y esencial de todos, los resultados no son aplicables a otros tipos de yoga más exigentes, como el acroyoga.