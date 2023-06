Chequeo gratuito: ROC Clinic realiza pruebas sin coste para la detección precoz del cáncer de próstata

Uno de cada ocho hombres es diagnosticado de cáncer de próstata, convirtiéndolo en el más común en los varones y uno de los más frecuentes en general. En España, es el tumor más frecuente en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en varones. Por esta razón, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, el próximo 11 de junio, ROC Clinic se une a la campaña de concienciación sobre este tipo de tumor a través de su programa de prevención, donde, quienes lo deseen, podrán adquirir un chequeo prostático gratuito.

"La detección temprana del cáncer de próstata es clave en el pronóstico y el éxito de los tratamientos, ya que mejora las perspectivas de supervivencia de los hombres afectados" asegura el Dr. Javier Romero-Otero, director médico de ROC Clinic y director del departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid. Es importante entender que este tipo de tumor no presenta síntomas en sus etapas iniciales, lo que lo convierte en una enfermedad silenciosa. Si no es diagnosticada a tiempo, puede llegar a ser mortal. Por esta razón, es necesario insistir en la importancia de acudir a revisiones periódicas con el urólogo a partir de los 45 años para realizarse un chequeo de próstata.

¿En qué consistirá el programa de prevención en cáncer de próstata de ROC Clinic?

El programa de prevención en cáncer de próstata consiste en una serie de acciones dirigidas a la población masculina, mayor de 45 años, y con más énfasis a hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata, cuyos parientes de primer grado, sea padre o hermanos, hayan sido previamente diagnosticados de cáncer de próstata.

Como parte de este programa, ROC Clinic lanzará una campaña para ofrecer chequeos prostáticos gratuitos. Las personas interesadas en participar en ella podrán registrarse desde el 01 de junio de 2023 hasta el 23 de junio de 2023 a través de la página web https://rocclinic.com/prevencion/cancer-prostata/. El chequeo incluye una consulta médica con un experto en cáncer de próstata, en la que los participantes deberán completar un cuestionario sobre antecedentes personales y familiares para obtener una mejor comprensión del perfil del paciente.

También incluye una valoración del PSA (antígeno prostático específico); un examen digital del recto para descartar la presencia de anormalidades que puedan derivar a un cáncer de próstata; una flujometría y una ecográfica prostática. Adicionalmente, con el propósito de formar a la población, desde ROC Clinic dispondrán de material explicativo como píldoras de vídeo, que podrán verse en la web y en sus redes sociales, para que se conozca en profundidad qué es y cómo se trata el cáncer de próstata.

Igualmente, debido a la importancia que tiene esta enfermedad, el 7 de junio de 17:30 a 19:30 se llevará a cabo el I Foro informativo sobre Cáncer de Próstata junto con La Razón, donde participarán la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP) y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). En él habrá dos paneles (uno de expertos en cáncer de próstata y otro de asociaciones de pacientes) donde hablarán sobre la importancia de un diagnóstico precoz, nuevos tratamientos y la calidad de vida de los pacientes, además de la labor que desempeñan las asociaciones y el testimonio real de un paciente. La persona interesada en asistir puede registrarse enviando un correo electrónico a comunicacion@rocclinic.com.

En el cáncer de próstata, lo más importante es la detección precoz

La detección temprana del cáncer de próstata es fundamental para lograr un tratamiento adecuado y exitoso, mejorando así las posibilidades de supervivencia. "La detección precoz de esta enfermedad permite tomar medidas rápidas y efectivas para controlar su impacto en el paciente, así como aumentar las opciones de tratamiento", indica el Dr. Romero-Otero, director médico de ROC Clinic y experto en cáncer de próstata.

Chequeo prostático gratuito ROC Clinic

Los tratamientos para el cáncer de próstata varían según el estadio. En tumores con buen pronóstico y no agresivos, se puede emplear la vigilancia activa, que consiste en un control exhaustivo mediante resonancia magnética de próstata y biopsias de control.

Para tumores con buen pronóstico que pueden tratarse localmente, se puede optar por la terapia focal, una técnica que actúa únicamente sobre el foco tumoral, aplicando diferentes fuentes de energía (térmicas, potenciales eléctricos o radiación).

Por último, en tumores con mayor agresividad, los tratamientos suelen incluir la prostatectomía radical a través de cirugía, que consiste en la extracción total de la glándula prostática y los tejidos circundantes mediante. Para ello, se emplean técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica.

Igual que las mujeres acuden al ginecólogo anualmente, es fundamental que los hombres visiten al urólogo de forma regular a partir de los 45 años. "El diagnóstico precoz es determinante en el pronóstico y evolución de la enfermedad, ya que nos permite actuar con rapidez y que ésta no avance para que, no sólo no quite calidad de vida a los pacientes, sino que, además, no llegue a quitarles años de vida", insiste el Dr. Romero. Por ello, iniciativas como el programa de prevención en cáncer de próstata resultan importantes para concienciar a la población masculina de la necesidad de prestar atención a su salud y de crear el hábito de acudir al urólogo una vez al año.

