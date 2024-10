Claves para pedir ayuda cuando aparece una depresión

Tristeza, apatía, nerviosismo, irritabilidad... los sentimientos que se mezclan cuando la salud mental flaquea son muchos. Y si no se pone remedio el problema se agrava, hasta el punto de desencadenar en una depresión, una patología cuya incidencia está en aumento, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud advierte de que será la primera causa de discapacidad en el año 2030. Y España no se queda atrás. Sin embargo, cerca del 40% de los españoles, concretamente el 38,8%, no sabe cómo pedir ayuda ante un problema de depresión y casi la mitad (el 47,6%) tendría dudas a la hora de identificar si él mismo está pasando por una situación de este tipo. Así se desprende de la encuesta titulada "El apoyo y la búsqueda de ayuda en salud mental: situación y perspectivas en España", impulsada por Pfizer, con motivo de la conmemoración este próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental.

El objetivo de este estudio es dar visibilidad a una realidad, como es la depresión, que afecta a aproximadamente 280 millones de personas en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, poniendo un foco especial en la importancia de saber cómo pedir ayuda y cómo ofrecerla ante un problema de depresión.

Según este estudio, un 62% de los encuestados querría ofrecer apoyo a alguien cercano con depresión, pero tendría dudas sobre cómo hacerlo. Entre los principales frenos para hacerlo aparecen la falta de recursos y desconocimiento (57%), la sensación de intromisión (44,5%) y el miedo al rechazo (38%). Estos sentimientos también son una barrera para aquellos que desean pedir ayuda, pues el 46% de los encuestados no lo haría por vergüenza y el 44% por el miedo al rechazo.

La sensación de falta de empatía en el entorno aparece en esta encuesta como otro de los obstáculos a la hora de pedir ayuda ante una depresión. En concreto, el 35,7% de los encuestados considera que en su ámbito cercano no existe la empatía suficiente como para sentirse escuchados ante un problema de salud mental. Este porcentaje asciende al 36% en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Sin embargo, los estudios han demostrado que la participación del entorno en la atención de las personas con depresión es de gran relevancia y puede marcar la diferencia; pues, para quien sufre problemas de salud mental, estar rodeado de personas que sepan cómo está y que le entiendan, puede aumentar su calidad de vida.

“Lo cierto es que todavía existen ciertos mitos y estigmas asociados a la salud mental y eso afecta a algo tan importante como es pedir ayuda o saber ofrecerla cuando otra persona la necesita. Tanto para quienes enfrentan la depresión, como para quienes están cerca de ellos, es esencial contar con el apoyo necesario y saber ofrecerlo”, explica el Dr. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. El experto recalca que “contribuir a dar visibilidad a la importancia de la salud mental sigue siendo un trabajo muy necesario en nuestra sociedad y es igualmente importante que promovamos el conocimiento con rigor científico y siempre de la mano de profesionales”.

El papel de las redes sociales

Prácticamente un 80% de los encuestados asegura que acudiría a profesionales médicos a la hora de buscar información sobre depresión y el apoyo necesario para afrontarlo y un 8,3% recurriría a las redes sociales para ello. Sin embargo, más del 60% de los españoles, en mayor medida (un 70,5%) de 25 a 34 años reconoce como muy importante o bastante importante el papel de las redes sociales para concienciar a la población sobre salud mental y darle visibilidad.

YouTube (50,3%) e Instagram (36%) son las redes más utilizadas para la búsqueda de información. Así, un 20,7% de los jóvenes de 18 a 24 años acude a estas- principalmente a Youtube (48%) - para buscar recursos sobre depresión y apoyo.

En términos generales, el 68,4% de los españoles creen que hace falta más información pública sobre salud mental1, y casi 2 de cada 10 (19,7%) reconoce abiertamente desconocer los recursos, asociaciones o profesionales que le pueden ayudar de su salud mental.

Aunque el 45% de los encuestados afirma desconocer dónde acudir para buscar ayuda ante una depresión, el papel de los profesionales médicos es destacado. Así, el 79,8% de los españoles afirma que acudiría a profesionales médicos a la hora de buscar información sobre depresión y apoyo; y, ante un problema de salud mental de un familiar o amigo, más de la mitad (54%) recomendaría encontrar un profesional que pueda ayudarle.

También, en la encuesta se refleja que el 58% de los españoles afirma ser consciente de la importancia de hablar con profesionales, familia o amigos sobre la depresión para tratarla y mejorar su proceso.

Con el objetivo de promover la visibilidad y la conversación en torno a la salud mental y, en concreto, a la importancia de “la ayuda” ante un problema de depresión, Pfizer ha puesto en marcha la campaña “#apoYOensaludmental. Un decálogo con algunas claves para tener en cuenta a la hora de cómo ayudar o cómo pedir ayuda ante un problema de salud mental. dar a conocer las herramientas disponibles a la hora de pedir ayuda o de ofrecerla. “Desde Pfizer llevamos años promoviendo la conversación sobre la salud mental en nuestra web buenosdiassaludmental.es/apoyo Creemos que es importante entregar información y recursos a la población general para, por ejemplo, contribuir a acabar con los mitos relacionados con los problemas de salud mental, facilitar la comprensión y buscar las herramientas adecuadas para hacerles frente”, explica José Chaves, director Médico de Pfizer España.