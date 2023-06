Cómo hacer ejercicios de fuerza en casa

Si no tiene un gimnasio a mano, hay otras opciones. Los ejercicios de fuerza no tienen por qué ser caros ni llevar mucho tiempo. Puede hacerlos en su casa. Por ejemplo, utilice unas botellas de agua para fortalecer los brazos. Doble los codos, suba las botellas hasta los hombros y vuelva a bajarlas de 10 a 15 veces.

Si no le gustan las pesas, pruebe con el yoga. Con este tipo de ejercicio no hay que esforzarse tanto y no se utilizan pesas. Es una buena forma de ganar fuerza. Hacer yoga durante 90 minutos, dos veces por semana durante 8 semanas, puede aumentar la fuerza muscular y hacerle más flexible.

Haga también algo de ejercicio aeróbico. Combinar el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico puede ser muy beneficioso, entre otras muchas cosas, para conciliar el sueño. Ejercicios aeróbicos, como montar en bici estática, remar o subir a la cinta de correr, son un buen calentamiento antes de la rutina de entrenamiento de fuerza.

Mejora de la función cognitiva: el entrenamiento de fuerza mejora la función cognitiva, incluyendo la memoria, el aprendizaje y la capacidad de resolución de problemas.

Reducción del dolor: ayuda a reducir el dolor crónico, incluyendo el dolor de espalda, el dolor articular y la artritis.

Mejora del sueño: también proporciona un sueño de mayor calidad, lo que puede tener un efecto positivo en la salud física y mental en general.

Fortalecimiento del sistema inmunológico: mejora y aumenta las defensas, lo que contribuye a prevenir enfermedades y reduce el tiempo de recuperación después de haber padecido una enfermedad o lesión.

