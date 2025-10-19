¿Cuáles son los primeros síntomas que alertan de un posible cáncer de mama?

El cáncer de mama continúa siendo uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre las mujeres a nivel mundial. Detectarlo a tiempo puede marcar una gran diferencia en el pronóstico y la eficacia del tratamiento. Por ello, conocer los primeros signos de alerta resulta fundamental para actuar con rapidez.

Los especialistas en oncología señalan que el síntoma más común es la aparición de un bulto o masa en el seno, que suele ser duro, indoloro y con bordes irregulares. Sin embargo, no todos los nódulos son malignos, por lo que es importante acudir al médico ante cualquier cambio sospechoso.

Otros síntomas tempranos que deben vigilarse incluyen:

Cambios en el tamaño o la forma del pecho.

Alteraciones en la piel, como enrojecimiento, hundimientos o textura similar a la “piel de naranja”.

Secreciones anormales por el pezón, especialmente si contienen sangre o aparecen sin manipulación.

Inversión reciente del pezón o cambios en su aspecto habitual.

Dolor localizado persistente en una zona del seno o la axila.

Los médicos recomiendan realizar autoexploraciones mamarias mensuales, preferiblemente unos días después del ciclo menstrual, y complementarlas con revisiones médicas periódicas. A partir de los 40 años, se aconseja una mamografía anual o bienal, aunque el seguimiento puede variar según el historial familiar y los factores de riesgo individuales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 90% de los casos detectados en etapas iniciales pueden tratarse con éxito. Por ello, la detección temprana sigue siendo la herramienta más poderosa para salvar vidas.

En el marco del Día de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, los expertos insisten: prestar atención a los cambios y acudir al médico sin demora puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno avanzado.