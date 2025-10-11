Esta dermatóloga revela los 5 errores que jamás cometería en su piel

La piel es un órgano delicado y su cuidado requiere conocimientos especializados. Anna Sánchez-Puigdollers, dermatóloga con amplia experiencia y presencia en redes sociales (@dra.annapuigdollers), ha compartido en TikTok un listado de cinco errores que jamás cometería en su rutina de cuidado de la piel.

Reventarse granos: un riesgo innecesario

El primer consejo de la doctora es contundente: no tocar los granos. "Cuando nos petamos granitos, estamos produciendo una herida en nuestra piel, que es una auténtica puerta de entrada para bacterias", explica. Esto no solo retrasa la curación, sino que también puede provocar inflamación adicional y aparición de nuevos brotes.

Evitar procedimientos estéticos con personal no cualificado

La segunda advertencia se centra en los tratamientos estéticos: láseres, peelings o infiltraciones de cualquier tipo. La especialista insiste en que estos procedimientos deben realizarse exclusivamente con profesionales cualificados. Además, subraya que incluso un experto no siempre está capacitado para tratar complicaciones, por lo que la elección del especialista es clave.

No seguir recomendaciones de cosmética de influencers

En tercer lugar, desaconseja seguir rutinas de belleza promovidas por influencers. "Su fuente de ingresos se basa en lo que les haga la cosmética, no en la salud de la piel", afirma. Además, muchas personas con piel aparentemente perfecta lo tienen por genética, no por el producto que promocionan. Para problemas como acné, rosácea o manchas, la dermatóloga recomienda acudir a un profesional, ya que muchas veces no basta una sola crema milagrosa: puede ser necesaria una rutina combinada con tratamientos médicos, tópicos o incluso láseres.

Cuidado con las limpiezas de cutis

El cuarto consejo tiene que ver con la limpieza profesional de la piel. La doctora alerta que vaciar la glándula sebácea sin un tratamiento que regule su producción es contraproducente. Además, limpiar la piel sin abrir previamente los poros (por ejemplo, con vapor de agua caliente) es equivalente a reventarse los granos, pudiendo causar marcas, cicatrices o queloides.

No dormir con maquillaje o crema solar

Finalmente, la especialista recuerda la importancia de retirar el maquillaje y la crema solar antes de dormir. Dormir con estos productos obstruye los poros, puede causar irritación y fomenta la aparición de granos. Además, los restos de productos son oxidantes, lo que acelera el envejecimiento y puede interferir con los procesos de reparación nocturnos de la piel.