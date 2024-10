Esta terapia contra el cáncer logra una supervivencia de casi el 100% en linfoma de Hodgkin

Las personas con linfoma de Hodgkin avanzado tienen ahora una prometedora terapia para su cáncer. Se trata de una inmunoterapia que estimula el sistema inmunológico del cuerpo humano para destruir el cáncer, con una aplastante tasa de éxito de supervivencia.

Tras dos años de tratamiento con el fármaco nivolumab, el 92% de las personas con este tipo de cáncer de la sangre sobrevivieron sin que la enfermedad progresara, en comparación con el 83% de los pacientes que recibieron el tratamiento estándar, según los resultados de un ensayo clínico en fase 3 que se publica en The New England Journal of Medicine.

El tratamiento estándar para el linfoma de Hodgkin suele incluir quimioterapia y a menudo radioterapia, pues tiene una tasa de curación del 80%, no obstante, puede asociarse a efectos secundarios a largo plazo, entre ellos, trastornos cardiacos y pulmonares. Los resultados del nuevo estudio son muy esperanzadores en este sentido, ya que podrían hacer que esta inmunoterapia se convirtiera en el tratamiento de elección para todos los estadios del linfoma de Hodgkin, incluso en pacientes de 12 años.

Se trata a la vez de una gran noticia para este fármaco oncológico, que en España está aprobado para múltiples tumores (incluido algunos casos cáncer de pulmón no microcítico o melanoma) y comercializado como 'Opdivo' por la empresa farmacéutica Bristol Myers Squibb. De hecho, el nivolumab es actualmente la terapia inmune con el mayor número de indicaciones financiadas por Sanidad, con un total de 16 casos en los que puede prescribirse.

En nuestro país, nivolumab también está indicado para el tratamiento de linfoma de Hodking, pero solo en casos muy concretos. Los pacientes deben cumplir ciertos requisitos, como ser adultos, estar en recaída y que el cáncer no haya respondido a otros tratamientos que incluyen trasplante o quimioterapia. El nuevo estudio podría cambiar las cosas.

Gran esperanza para este cáncer que suele afectar a jóvenes

El ensayo aleatorizado incluyó, de forma pionera, tanto a adolescentes como adultos con linfoma de Hodgkin avanzado. La edad media era de 30 años. Este tipo de linfoma, un cáncer muy poco común, suele afectar a jóvenes. La edad media de diagnóstico es de 39 años, y es el cáncer más frecuente diagnosticado en adolescentes de 15 a 19 años.

Los primeros síntomas del linfoma de Hodgkin pueden ser vagos y pasar desapercibidos. Pueden incluirse signos como fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos e inflamación de los ganglios linfáticos. En ocasiones, estos síntomas se pasan por alto en personas jóvenes que, por lo demás, se encuentran sanas.

En el ensayo que nos ocupa, los investigadores incluyeron a 970 pacientes de Estados Unidos, a través de la Red de Investigación Oncológica SWOG. Un tercio de los participantes eran pacientes de 12 años; cerca del 10% eran mayores de 60 años, y el 25% pertenecían a otros grupos poco representados. La mitad de los pacientes recibieron el tratamiento estándar más reciente: quimioterapia y el fármaco brentuximab vedotin. La otra mitad también recibió quimioterapia más el inhibidor de punto de control nivolumab.

Los resultados ya los conocemos: el 92% de los que recibieron nivolumab sobrevivió a los dos años. Pero, además, los pacientes que sobrevivieron sin progresión del cáncer no necesitaron radioterapia, que puede tener importantes efectos secundarios, como el riesgo de cánceres adicionales o problemas de fertilidad.

Jonathan Friedberg, director del Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester, que lideró el estudio, afirma que su objetivo era «mejorar la tasa de curación y, al mismo tiempo, minimizar los efectos secundarios y las toxicidades a largo plazo. Eso es lo que lo convierte en un ensayo clínico sin precedentes. Veremos muchos menos cánceres de mama 20 o 30 años después en este grupo de pacientes [tratados con nivolumab], menos infertilidad, menos cardiopatías».

Entre los datos del estudio, destacan que «la conservación de altas tasas de remisión completa con muy poco uso de radioterapia. Solo siete pacientes de ambos grupos presentaron positividad residual en la tomografía por emisión de positrones tras el tratamiento, que se trató con radioterapia localizada».

El futuro de la inmunoterapia en linfoma de Hodgkin

El especialista celebra que «el régimen con nivolumab es fácil de administrar, se asocia a efectos tóxicos moderados y es muy eficaz». Además, este último ensayo sugiere que puede convertirse en el tratamiento de elección para todos los estadios del linfoma de Hodgkin». Pero esto no sucederá de manera inmediata.

Dado que en el estudio se realizó un seguimiento de los pacientes durante sólo dos años, los investigadores tienen previsto seguir controlándolos y proporcionar actualizaciones. Los investigadores esperan que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) determine pronto si nivolumab debe añadirse como tratamiento estándar para el linfoma de Hodgkin en estadio III o IV, y tienen previsto iniciar el proceso formal para solicitar a la agencia que amplíe la aprobación de nivolumab en un futuro próximo. Luego, se verá si la Unión Europea sigue estos pasos.