Ganar músculo con comida para perros, la última tendencia que arrasa entre deportistas en TikTok

La ganancia muscular es una tarea complicada. Pese a que unas personas tiene más fácil conseguir músculo que otras, en función de la genética o constitución de su cuerpo, es un objetivo que buscan la mayor parte de los deportistas. Proteínas como huevos, carne magra, pescado azul o algunos suplementos son los más utilizados para lograrlo, pero en las redes sociales, en concreto TikTok, se ha difundido una tendencia que consiste en comer comida para perros para ganar músculo.

Varios usuarios han recomendado este producto como fuente de proteínas. Una moda que puede engañar a muchas personas que busquen desesperadamente ganar masa muscular, y es que han sido muchos "influencers" y "deportistas" los que se han lanzado a este reto.

¿Comer comida para perros aumenta la masa muscular?

Herny Clarisey, un joven que comparte contenido sobre fitness en su perfil, comenzó esta tendencia al asegurar que la comida para perros contiene una cantidad colosal de proteínas. Decidió probarla en uno de sus vídeos, después de prometer consumir un bol de este productos si otro de los vídeos en los que anunciaba "este descubrimiento" superaba los 15.000 "me gusta". Así, su video tomando comida para perros acumula más de veinte millones de visualizaciones y dos millones y medio de "me gusta". El único inconveniente que le encontró es que "es un producto realmente seco", y reconoció que "no merece la pena pese a la gran cantidad de proteínas que tiene".

Pero su reto se convirtió en tendencia. Así, otros usuarios como @adrianherrerocoach, otro "influencer" que comparte vídeos sobre fitness y nutrición, continuó con esta moda, al grabar un vídeo comiendo el producto y asegurando que se trataba "del mejor alimento para ganar masa muscular".

Las proteínas son fundamentales para la vida y desempeñan una amplia variedad de funciones en los organismos vivos, y están presentes en todas las células y tejidos del cuerpo y participan en numerosos procesos biológicos. Las fuentes dietéticas de proteínas incluyen carne, pescado, aves, productos lácteos, legumbres, nueces y semillas.

Claramente, son esenciales para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos del cuerpo, y son componentes esenciales de una dieta equilibrada y saludable. Pero debemos tener cuidado con estas "tendencias", ya que debemos recordar que las personas que se marquen el objetivo de aumentar su masa muscular deben hacerlo siempre de la mano de un experto, y sobre todo, no dejarse llevar por las redes sociales.

Los estudios aseguran que la ingesta de alimentos para perros podría conllevar algunos riesgos para la salud. Sobre todo porque pueden estar mal conservados o contaminados con bacterias nocivas para los seres humanos, y es que la comida para perros no se produce según las normas higiénicas y sanitarias adecuadas para la preparación de alimentos para el consumo humano.