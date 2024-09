Ni huevos ni tostadas: este es el alimento rico en magnesio que debes añadir a tus desayunos, según Harvard

Para muchos españoles, el desayuno es la comida más importante del día. Concretamente, y según el estadio realizado por la multinacional Starbucks, con el título de "Estudio sobre el consumo de café y el desayuno en la vida de los profesionales españoles", hasta un 88% lo considera esencial para su jornada laboral.

Asimismo, en un desayuno hay algo para los trabajadores españoles que no puede faltar de ninguna manera: el café. De hecho, nueve de cada diez encuestados por la multinacional consideran esencial a esta bebida, aunque la parte negativa es que no tienen el tiempo necesario para disfrutarlo.

Y es que, aunque hay gente que prefiere no desayunar y no alimentarse cuando inicia su día, ya sea por cuestiones dietéticas o porque no tienen hambre durante esas horas; existe la creencia de que el desayuno, como cualquier ingesta, es muy importante en nuestro día a día.

No solo porque es la primera introducción de alimentos y líquidos tras unas cuantas horas de sueño. Sobre estos últimos, de hecho, ya existen multitud de expertos que recomiendan beber agua cuando nos despertamos y durante la mañana, ya que, naturalmente, el cuerpo sigue funcionando y gastando recursos.

Por ello, es vital, en caso de ser de las personas que desayuna, tener los alimentos que tengan un gran poder saciante, nos aporten la energía suficiente y nos provengan de lso ingredientes necesarios para llegar a la siguiente ingesta.

8 de cada 10 trabajadores españoles consideran que el desayuno es esencial en su jornada laboral Europa Press

El ingrediente que falta

Y es que, según la Universidad de Harvard, un buen desayuno tiene que contener alimentos de bajo índice glucémico y ricos en proteínas y otros nutrientes como fibras, vitaminas, minerales y grasas. Concretamente, no pueden faltar las frutas, cereales integrales, huevos, lácteos, carnes magras o frutos secos.

De estos últimos, la doctora Helen Delichatsios, profesora asistente en la Escuela de Medicina de harvard, señala que las nueces son un buen añadido a nuestros desayunos. Los motivos tienen que ver con su balance nutricional.

Son una fuente de ácidos grasos omega-3 .

. Son ricas en proteínas, zinc, fibra, magnesio y calcio .

. Bajo contenido en grasas saturadas.

Asimismo, también puede ser un alimento saciante, aunque, como en muchos aspectos de la vida, todo en exceso es malo: Delichatsios recuerda que una cantidad moderada de nueces puede contener hasta un 10% de las calorías diarias recomendadas, aunque depende de la persona y sus hábitos psico-sanitarios.