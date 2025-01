¿Ibuprofeno o paracetamol? La farmacéutica Boticaria García aclara las dudas

Muchas veces, cuando nos duele la cabeza o tenemos un resfriado e incluso algo de fiebre, nos entra la duda sobre que medicamento debemos tomar. Aunque existen miles de opciones, normalmente se recurre a los conocidos ibuprofeno o paracetamol. Ambos, cuentan con diferentes características e interacciones, con distintos efectos secundarios.

Es imprescindible conocer qué son y para que se utilizan realmente estos dos medicamentos. De esta forma, optaremos siempre por el más efectivo dependiendo del dolor o enfermedad que queramos tratar y así, evitar problemas mayores. Hace unos días, Boticaria García, explicaba en el programa 'Órbita Laika', las diferencias entre ambos para saber cual es mejor para el dolor y la fiebre.

Qué es el ibuprofeno: para qué sirve y sus efectos secundarios

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado del ácido propiónico que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Pertenece al mismo grupo de fármacos que el naproxeno y se suele emplear para el tratamiento sintomático de la fiebre.

Además, se utiliza para los síntomas de diarrea y aliviar dolores de intensidad leve o moderada, como los casos de:

Dolor muscular

Dolor de cabeza o muelas

Dolor menstrual

Dolor de garganta

Lumbalgia

Según José Francisco Ávila de Tomás, médico de Familia del Centro de Salud Santa Isabel, de Leganés (Madrid), señala que en las personas mayores es mejor la dosis de 400 miligramos, mientras que en niños la dosis de ibuprofeno ha de ser de 20 o 30 miligramos por kilo de peso.

Las reacciones secundarias que puede tener la toma excesiva de ibuprofeno, van relacionadas con problemas gastrointestinales como las úlceras, dispepsia o esofagitis. Por tanto, puede ocasionar: erupciones cutáneas, trastornos en el sistema nervioso y trastornos cardiacos y renales.

Por tanto, según la ficha técnica que presenta este medicamento, los expertos recomiendan que ciertas personas se abstengan de tomar ibuprofeno. Este es el caso de las personas que:

Con hipersensibilidad

Hayan experimentado una crisis de asma

Con antecedentes de hemorragia gastrointestinal

Con úlcera

Con insuficiencia cardíaca y renal grave

Con alteraciones de la coagulación

Mujeres embarazadas

Qué es el paracetamol: para qué sirve y sus efectos secundarios

El paracetamol forma parte de los medicamentos analgésicos y antipiréticos. Según los expertos, son efectivos en caso de dolor de cabeza leve o intenso, además de cualquier otra afección que no tenga un origen inflamatorio.

Alicia de Toro, farmacéutica en el Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, señala que "es útil para tratar dolores de cabeza, dentales, menstruales, lesiones que no cursen con inflamación o el tratamiento de los síntomas ocasionados por la gripe o covid".

No obstante, conviene saber que su administración en cantidades elevadas puede dañar el hígado y el riesgo es mayor en pacientes que consumen alcohol de forma continua, toman varios fármacos a la vez, en ancianos y en personas con bajo peso.

Aunque es uno de los fármacos más seguros, es necesario administrarlo en la dosis correcta y no abusar de este tipo de pastillas. Además, se debe tomar con precaución en pacientes con:

Anemia

Afecciones cardiacas o pulmonares

Disfunción renal grave

¿Qué medicamento es mejor para tratar la fiebre?

Tras analizar ambos medicamentos, podemos decir e intuir que la mejor opción sería el ibuprofeno por su poder antiinflamatorio. Sin embargo, el paracetamol se consume mucho más en estos caso. En su intervención en el programa 'Órbita Laika', Boticaria García explicó el por qué de este fenómeno.

Esto se debe a que el ibuprofeno no ubica el dolor, por lo que afecta a todas las partes del cuerpo, pudiendo dañar el estómago y bloqueando la producción de bicarbonato o el flujo sanguíneo. Al contrario, el paracetamol no tiene este problema por lo que, aunque no tenga efecto antiinflamatorio, si de analgésico.