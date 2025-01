Laura Sánchez: «Las dietas détox basadas solo en líquidos son las más perjudiciales»

¿Cómo se «desintoxica» el cuerpo tras la Navidad?

Algunos consejos son beber abundante agua y realizar comidas y cenas ligeras. De esta manera, si hay sensación de hinchazón abdominal, molestias gastrointestinales, problemas a la hora de hacer la digestión o para conciliar el sueño, mejorará la sintomatología.

¿Qué alimentos favorecen la desintoxicación del hígado?

Las pautas que se recomiendan para mejorar la salud hepática tras haber tenido excesos son beber agua abundantemente y realizar una dieta hipograsa. Evitar la ingesta de alcohol y las bebidas azucaradas, así como evitar el exceso de grasas saturadas y de origen animal, exceptuando las de pescado azul.

¿Hay algunas frutas y verduras para realizar una «limpieza» a fondo?

Todas son buenas aliadas en este tipo de situación, pero las que más nos pueden ayudar son los frutos rojos, porque tienen alto poder antioxidante, además de ser ricos en vitamina C; cítricos y frutas ácidas, como el kiwi, rico en vitamina C, necesaria para mejorar las digestiones, y la piña, que también tiene función depurativa, entre otras muchas; la manzana, ya que su fibra, la pectina, contribuye con la limpieza del hígado al eliminar las toxinas; las alcachofas, porque su función principal es la depurativa, que consiste en eliminar el exceso de líquido que hemos ingerido, y coles y verduras de hoja verde en general. Tienen función depurativa, y mejoran la desintoxicación hepática. En resumen, las verduras de hoja verde y las frutas ricas en vitamina C son un gran aliado para mejorar la salud hepática.

Hay muchas dietas détox. ¿Son efectivas y saludables?

No son nada saludables, tienen muchos inconvenientes y llegan a poner en riesgo la salud. Promueven ayunos muy largos y dietas con las que no se cubren los requerimientos nutricionales ni energéticos. En estos casos, se sustituyen las comidas por productos que no son beneficiosos a nivel nutricional, o por zumos détox, conocidos también como el zumo o jugo verde. La dieta más efectiva y saludables es mantener los hábitos de alimentación, entrenamiento y descanso todos los días del año.

¿Las dietas de solo líquidos son más perjudiciales?

Además de ser perjudiciales e hipocalóricas son muy deficientes de nutrientes. Esto provoca a corto plazo que la persona tenga una mala relación con la comida, sufra atracones y tenga mucha ansiedad por comer, lo que a largo plazo se considera un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Una consecuencia muy perjudicial del TCA es la desnutrición.

¿Qué otros consejos podemos dar tras estas fiestas?

Huir del sedentarismo y mantenerse activos. Con una hora de autocuidado es suficiente.