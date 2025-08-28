Un nuevo estudio asegura la eficacia de este método para dejar de fumar

Un estudio de la Universidad de Yale (Connecticut, Estados Unidos) publicado en la revista British Medical Journal ha demostrado la eficacia de las bolsas de nicotina como método para abandonar el hábito de fumar. La investigación, realizada con 30 voluntarios adultos adictos al tabaco, reveló que este sistema reduce significativamente el consumo diario de cigarrillos y los niveles de carcinógenos asociados al tabaquismo. Los participantes fueron divididos en dos grupos que utilizaron bolsas de diferente concentración nicotínica (3mg y 6mg) durante cuatro semanas.

Resultados significativos en reducción de carcinógenos

Los análisis de orina mostraron una disminución notable de NNAL, un carcinógeno específico del tabaco, en ambos grupos de estudio. De los 30 participantes iniciales, 29 completaron la investigación, demostrando una alta adherencia al tratamiento. Los mejores resultados se observaron en el grupo que utilizó bolsas de mayor concentración (6mg), sugiriendo que esta dosis tiene un impacto más significativo en la conducta relacionada con el tabaquismo.

Este aval científico contrasta con la situación regulatoria en España, donde estos productos están prácticamente prohibidos al establecerse un límite máximo de 0,99 mg de nicotina por bolsa. La medida aleja al país de casos de éxito como el de Suecia, que gracias a su política abierta hacia alternativas a la nicotina se ha convertido en el primer país libre de tabaco de la Unión Europea.