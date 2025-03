¿Por qué la mayor parte de la población tienen déficit de vitaminas y minerales?

Una dieta equilibrada es aquella que proporciona las cantidades adecuadas de nutrientes diversos para mantener la salud y el bienestar. Las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes, y cada uno de ellos desempeña una función concreta en el organismo.

La cantidad de cada nutriente necesaria para mantener la salud de una persona se denominada "necesidad nutritiva", y varía en función de la edad, del sexo, y de otros factores como el nivel de actividad física, el estado fisiológico (como el embarazo), los hábitos alimentarios o los antecedentes genéticos.

Existe amplia evidencia de que el tipo de alimentación que llevamos actualmente provoca déficit de nutrientes esenciales. Según las conclusiones de un estudio publicado recientemente en The Lancet Global Health la mayoría de la población no consume suficiente yodo (68%) vitamina E (67%), calcio (66%), hierro (65%), vitamina B2 (55%), folato (54%) y vitamina C (53%).

La investigación hace también una distinción por sexos, y evidencia que las mujeres son más propensas a tener déficits de yodo, vitamina B12, hierro y selenio; mientras los hombres tienen bajos niveles de magnesio, vitamina B6, zinc, vitamina C, vitamina A, tiamina y niacina.

La dificultad para alcanzar la ingesta diaria recomendada de vitaminas y minerales es algo que preocupa al 56% de la población española, que cree que no lo logra con sus pautas de alimentación habituales. Un porcentaje que asciende al 65% cuando se trata de jóvenes de 18 a 24 años. De hecho, cerca del 40% de los entrevistados pàra una encuesta realizada en España por Fruit Juice Science Center (FJSC) entre más de 2.000 adultos de entre 18 y 60 años, afirmaron que consumían suplementos- la mayoría de vitamina C o D- para alcanzar los requerimientos nutricionales diarios.

El desayuno, el mejor momento

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), un desayuno completo debería aportar entre el 20 y el 30% de los nutrientes diarios.

La famosa nutricionista británica Carrie Ruxton ofrece una combinación perfecta para conseguirlo. "Comenzar el día con un plato de huevos revueltos con espinacas y un zumo de naranja nos ofrece un aporte de energía duradero para el resto del día". "Muchas personas tienen interés en alcanzar su aporte diario de vitaminas y minerales, y el desayuno es la oportunidad perfecta para comenzar el día con nutrientes esenciales. Las decisiones que tomamos a primera hora de la mañana, como agregar espinacas para obtener hierro, cítricos para vitamina C o huevos para vitaminas B, pueden tener un impacto duradero en nuestra energía y salud en general", añade.

Cinco alimentos básicos

Ruxton detalla 5 alimentos básicos y fáciles para incorporar en el desayuno que pueden ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades nutricionales.