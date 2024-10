El secreto de Boticaria García para convertir el ejercicio en rutina

Marian García, doctora en Farmacia y divulgadora científica, conocida como Boticaria García y Javier Butragueño, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, decidieron lanzar Tris Tras 40+, su programa de entrenamiento.

Ambos tenían claro que si querían convencer al público de la importancia de convertir el ejercicio en un hábito, debían plantear una fórmula fácil, práctica y divertida.

¿Qué es el 'tris tras' de Boticaria García?

Los ejercicios de fuerza se posicionan como los más efectivos y recomendados a partir de cierta edad. Por ello, la nutricionista realiza un circuito completo de seis ejercicios de fuerza, añadidos a dos de oxigenación, repartidos en dos bloques. Con ello se intercala cardio, con fuerza y se reparte superkinas por el cuerpo: las moléculas que libera nuestro cuerpo en respuesta al ejercicio físico de una determinada intensidad.

«Intentamos mostrar que en un tris puedes hacer el ejercicio (10-20 minutos) y jugamos con esta frase para motivar, pero realmente estamos hablando de trabajo 'full body' (cuerpo completo) cuyo objetivo es ayudar a mejorar la salud, la capacidad cardiovascular y la fuerza, siempre basándonos en investigaciones científicas que ya han mostrado resultados en este sentido.» aclara la nutricionista.

Muchos pensarán que el nombre del 'tris tras' puede referirse al poco tiempo que tardamos en realizar los ejercicios. Sin embargo, Marian tiene otra definición para ello. "Mientras que el tris hace referencia a ejercicios que ejercitan el tren inferior y superior, con el tras nos centramos principalmente en el abdomen."

La rutina de la Doctora en Farmacia

Marian confiesa que esta rutina es ideal para quienes quieren "iniciarse en los ejercicios de fuerza"; sin embargo, ella recomienda acudir a un experto en caso de dudas. En su caso, es el doctor Javier Butragueño quien le ha indicado qué debe incluir a su día a día.

Sentadillas . 10 repeticiones.

. 10 repeticiones. Curl de bíceps . 10 repeticiones, con goma elástica.

. 10 repeticiones, con goma elástica. Plancha . 30 segundos, sobre manos.

. 30 segundos, sobre manos. Oxigenación cardio . Jumping jacks durante 30 segundos para terminar el bloque 1.

. Jumping jacks durante 30 segundos para terminar el bloque 1. Matrimonio . Zancada estática, 10 repeticiones de rodilla al suelo con cada lado.

. Zancada estática, 10 repeticiones de rodilla al suelo con cada lado. Plancha lateral (X2): 30 segundos sobre una mano y 30 segundos al otro lado, cambiando de mano.

(X2): 30 segundos sobre una mano y 30 segundos al otro lado, cambiando de mano. Oxigenación. Saltos en el sitio durante 30 segundos, activación cardio con la que finaliza el bloque 2.

Una vez terminado, comienza el bloque 2 que repite todos los anteriores ejercicios. Tal y como pasa con todas las rutinas beneficiosas para nuestro cuerpo, debemos ser constantes si queremos obtener resultados, tanto a nivel físico como a nivel mental.

El secreto del éxito de Boticaria García

«¿Y por qué no se puede hacer ejercicio incluso en pijama, cuando te apetezca y como te apetezca? Si eres de esas personas que no conecta, por ejemplo, con el ambiente de un gimnasio tradicional o si te cuesta seguir unos horarios o encontrar un momento para ti, no necesitas hacer un cambio de vida radical ni convertirte en alguien que no quieres. Las claves del éxito de nuestro programa residen en que puedes seguir siendo tú sin tener que adaptarte a dinámicas que no te apetecen y que puedes dedicarte ese momento de salud ocupando 10 o 15 minutos al día» explica Boticaria García.

"Yo no soy perfecta. Solo pretendo mostraros un ejemplo real de mujer de 40 años que lleva solo unos meses entrenando la fuerza, que lo hace lo mejor que puede y que, sobre todo, lo disfruta tanto sola como en compañía y comprueba los beneficios que le aporta en la vida ordinaria."