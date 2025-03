Sexo y Ozempic-2

Otro factor clave mencionado en el artículo sobre la repercusión de los fármacos tipo Ozempic en el deseo sexual es el sueño, especialmente en relación con la producción de testosterona durante las fases profundas del descanso. Los pacientes con obesidad tienen más probabilidades de sufrir apnea del sueño, lo que reduce la producción de testosterona y, en consecuencia, puede afectar la libido y producir disfunción eréctil.

Sin embargo, los efectos de los GLP-1 no son universalmente positivos. Un estudio de 2024 identificó un ligero aumento en el riesgo de disfunción eréctil en hombres obesos que tomaban semaglutida (el principio activo de Ozempic y Wegovy), aunque las causas no están claras. Estos fármacos pueden afectar el sistema de recompensa cerebral, reduciendo no solo el deseo de comer, sino también el deseo de consumir alcohol y opiáceos y, posiblemente, el deseo sexual.

Algunas personas han reportado un aumento de la libido y otras una disminución drástica, lo que puede generar tensiones en la relación de pareja. Estos casos sugieren que estos medicamentos pueden tener efectos contradictorios y altamente individualizados en la libido.

El artículo concluye que la relación entre estos fármacos y la función sexual es compleja y multifactorial, con variaciones entre individuos. Mientras que algunos experimentan mejoras en la libido y la satisfacción sexual, otros reportan una disminución en su deseo. Se necesitan más estudios para comprender cómo estos fármacos afectan la biología del deseo sexual y la función eréctil. Todavía nos queda mucho por descubrir sobre los efectos de estos medicamentos revolucionarios en la función sexual de hombres y mujeres.