"¿Son normales mis olvidos?" Un neurólogo revela 2 motivos de preocupación y cómo saber si tu memoria está bien

¿Cuándo tengo que preocuparme por mis olvidos? ¿Son normales mis despistes? ¿Por qué se me olvidan las cosas si aún soy joven? Hacerse este tipo de preguntas es natural, especialmente tras un diagnóstico a un familiar o cuando percibimos que llevamos "varios días" sintiendo dispersión mental. Sin embargo, no todas las personas con problemas de memoria tienen demencia.

Antes de preocuparnos, debemos tener en cuenta el olvido puede ser una parte normal del envejecimiento. Por otro lado, las causas detrás de este tipo de olvidos en personas adultas jóvenes pueden ser normales o deberse a otros trastornos como estrés, ansiedad, depresión o TDAH.

Aun con todo, a muchas personas les preocupa que olvidarse de algunas palabras de forma momentánea o tener descuidos como olvidar dónde han dejado las llaves puedan ser el primer síntoma de demencia. Así pues, ¿cómo se puede diferenciar entre un olvido ocasional y un problema más serio de memoria como la enfermedad de Alzheimer?

El médico y neurocientífico Richard Restak ha escrito más de 20 libros sobre el cerebro. En La guía completa de la memoria: La ciencia de fortalecer la mente analiza qué fallos de memoria son "normales" frente a los problemas de memoria graves. "Es imposible recordar todas las cosas, pero ¿cómo saber si nuestros olvidos son inofensivos o una señal de graves problemas cerebrales en el horizonte?", se pregunta el autor.

Digamos que "va a un centro comercial a comprar un artículo determinado y entra a comprarlo. Sales y no recuerdas dónde has aparcado el coche", propone Restak, que también es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

"No creo que eso sea algo de lo que preocuparse. La gente se queja de eso todo el tiempo", opina. Pero "si no pudieras recordar si has venido en coche o si has cogido un autobús... o si alguien te ha dejado en casa, eso sería anormal. Sería algo para lo que buscarías la ayuda de un médico", determina.

¿Son normales mis olvidos o debo preocuparme?

En este libro, Restak ofrece algunos indicadores de lo que, según él, son fallos de memoria normales y qué síntomas pueden ser posibles motivos de preocupación:

Fallos de memoria normales:

Recordar momentos de la infancia de forma diferente a sus hermanos.

Tomar la salida equivocada de camino a casa.

Olvidar los nombres de personas que acaba de conocer o que sólo ha visto unas pocas veces.

Necesitar una lista de la compra.

Olvidar dónde ha aparcado el coche.

Dificultad para recordar lo que comiste hace un rato o el día anterior.

Posibles signos de problemas graves de memoria:

Olvidar cómo se juega a juegos a los que se ha jugado a menudo y en los que se es realmente bueno. No recordar lo que ya ha ocurrido en el juego mientras se está jugando.

No estar seguro de cómo se ha llegado a un lugar (en coche o autobús, conduciendo uno mismo o conducido por otra persona).

Según Restak, muchos de los fallos de memoria que preocupan a la gente son bastante comunes. "Pero, aun así, debe desafiarse a sí mismo realizando ejercicios para agudizar el músculo del cerebro", aconseja.

Restak realiza un reto de memoria cada mañana. Es muy sencillo: "Escribo 10 palabras antes de salir de casa a pasear al perro y las recito de memoria al volver". Además anima a "evita el aburrimiento, mantente motivado".