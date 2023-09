La tercera revolución terapéutica del mieloma múltiple que España todavía no financia

El anhelo de cualquier profesional de la Medicina es alcanzar la curación de aquella enfermedad en la que se ha especializado. Sin embargo, son pocos los afortunados que logran esa meta, aunque en Oncología se están dando pasos de gigante. Buen ejemplo de ello es el campo de la Hematología, donde van por el buen camino y cada vez están más cerca de acariciar el sueño de la cronificación del mieloma múltiple,[[LINK:INTERNO|||Article|||633c107bec7eb0e4c4e8037b|||un tumor hematológico –de las células de la sangre– que cada año cambia la vida de más de 3.000 españoles.]]

El diagnóstico de este tumor supone un jarro de agua fría difícil de digerir para quien lo recibe. Pero lo cierto es que hay motivos para la esperanza. La razón reside en que el abordaje de este cáncer ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Y España ha jugado un papel determinante en todo ello. «Se trata de una de las enfermedades tumorales en las que más se ha avanzado en las dos décadas recientes. Hay 18 fármacos nuevos que se han aprobado en este siglo y esto hace que los pacientes con mieloma múltiple tratados hoy en día nada tengan que ver con los de hace apenas diez años», asegura el doctor Enrique M. Ocio, jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

En concreto, «el gran avance alcanzado pasa porque ahora tenemos un conocimiento más profundo de la fisiopatología del mieloma y conocemos con mayor detalle los mecanismos que mantienen la reproducción de la célula tumoral. Esto nos ha permitido descubrir nuevas dianas terapéuticas y el desarrollo de medicamentos innovadores que han supuesto un aumento en la supervivencia de los pacientes y una mejor calidad de vida, algo que hasta hace poco era impensable. Resulta un cambio de paradigma formidable», reconoce la doctora María Casanova, hematóloga de la Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga.

Cambio de paradigma

Tal es el cambio del abordaje que se realiza hoy en día en el mieloma múltiple que el doctor Ocio se atreve a tildarlo de «tercera revolución terapéutica», mientras que los pacientes lo definen como una oportunidad impagable: «El avance exponencial que se está logrando en esta enfermedad gracias a las nuevas líneas de tratamiento en las que la investigación española está siendo crucial nos permite vivir más y mejor. Es un regalo de vida para nosotros. Por ahora la enfermedad sigue siendo incurable por definición, pero muchos estamos logrando la remisión, alejándonos de las recaídas y llevando una vida plena a pesar de convivir siempre con la espada de Damocles sobre la nuca», confiesa Teresa Regueiro, presidenta y fundadora de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMp), quien lleva nada más y nada menos que 14 años con esta enfermedad.

El mieloma múltiple se caracteriza por «la aparición de recaídas, una circunstancia que afecta a la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, en los últimos años vemos que las recidivas resultan cada vez más tardías, más distanciadas en el tiempo y con un mejor pronóstico, ya que disponemos de un número más elevado de alternativas eficaces para enfrentarnos a ellas, lo que está cambiando el escenario de la enfermedad», asegura el doctor Ocio.

Es lo que el hematólogo define como esa «tercera revolución» que ha llegado de la mano de las terapias avanzadas CAR-T y de los nuevos anticuerpos moleculares biespecíficos: «Suponen un hito porque están cambiando el abordaje de esta patología. Las agencias reguladoras los han aprobado muy recientemente para el mieloma múltiple, aunque todavía no están comercialmente disponibles en nuestro país», explica.

En concreto, estos tratamientos se basan fundamentalmente en la inmunoterapia, es decir, tienen el objetivo de lograr que el sistema inmune del propio paciente sea capaz de atacar al tumor. «La finalidad de ambos, tanto de la terapia CAR-T como de los biespecíficos, es similar, pero el procedimiento que tienen para conseguirlo resulta diferente», detalla el doctor Ocio. Sea como sea, lo más importante es que la evidencia científica está demostrando que ambos caminos funcionan. «Los nuevos medicamentos han confirmado ser más efectivos en el control de la enfermedad en personas que recaen y para los que no había otras alternativas, lo que ha llevado a tasas de respuesta más altas y a una mayor supervivencia. Hace menos de dos décadas teníamos quimioterapia y poco más, por lo que la supervivencia no superaba los tres o cuatro años. Ahora ya es posible la combinación de diferentes fármacos que permiten obtener una respuesta mucho más profunda, lo que reduce y controla la enfermedad, es decir, vivir más y mejor. No se puede hablar de curación, pero en muchos casos sí de cronificación», asegura la doctora Casanova.

En concreto, según detalla el doctor Ocio, «con las células CAR-T más del 95% de los pacientes que no tenía ninguna otra opción responde y lo hace durante más de un año. Esto es algo que era inimaginable. Por su parte, con los anticuerpos biespecíficos vemos respuestas muy positivas en cerca del 70% de los pacientes durante al menos un año, logrando que la enfermedad sea indetectable en muchos casos. Son tratamientos tan eficaces que permiten al paciente casi volver a partir de cero y en caso de una eventual recaída se puede probar la combinación entre ellos. De hecho, estas nuevas estrategias se han aprobado para su uso individual, pero también se está investigando su combinación entre las nuevas opciones o con otros fármacos. Todavía es algo muy incipiente, pero lo que estamos viendo está siendo prometedor con resultados muy buenos».

Parte del éxito del abordaje actual del mieloma múltiple reside en que los profesionales tienen a su disposición un arsenal terapéutico de tratamientos dirigidos y con menores efectos secundarios. «Los nuevos medicamentos se han desarrollado con un enfoque más específico, dirigido a diferentes aspectos de las células cancerosas. Por ejemplo, los inhibidores del proteasoma, los inmunomoduladores y los anticuerpos monoclonales actúan sobre objetivos específicos y bloquean las vías de crecimiento y supervivencia del mieloma múltiple. En comparación con opciones previas, muchos de los nuevos medicamentos tienen perfiles de seguridad mejorados y menor toxicidad. Esto contribuye a una mejor tolerabilidad y, por tanto, a una mayor calidad de vida para los afectados».

Desde etapas tempranas

La investigación científica está dibujando un horizonte muy halagüeño, de ahí que, tras observar resultados tan optimistas en pacientes que ya han sufrido varias recaídas previas, ahora lo que se está evaluando es si usar estas nuevas alternativas en etapas cada vez más tempranas e incluso en nuevos diagnósticos y como primera línea de tratamiento. «Todavía es pronto, pero confiamos en que usar estas herramientas en etapas más precoces puede ser muy prometedor y dar el golpe definitivo a la enfermedad, ya que son personas con un sistema inmune más robusto. Las investigaciones que están estudiando este camino dan lugar al optimismo y en estos casos podríamos llegar a hablar de curación», augura el doctor Ocio.

Mientras esa curación llega, el objetivo es garantizar la calidad de vida de los pacientes. Y se está logrando, ya que, «aunque todos los tratamientos tienen efectos secundarios, al ser cada vez más dirigidos y conocerlos mejor, estos resultan manejables y nos podemos adelantar a ellos, permitiendo una vida muy satisfactoria», asegura la doctora Casanova. Y para muestra, un botón, ya que, tal y como confiesa Regueiro, «hago una vida normal, incluso con más actividad de lo que haría cualquiera a mi edad, porque no tengo dolores ni achaques. Nadie diría que sufro mieloma múltiple. Aprendes a sobrellevar esa espada de Damocles que acecha para disfrutar al máximo de los años de vida que la investigación nos está regalando».

Sin embargo, además de su infinito agradecimiento a los médicos e investigadores, Regueiro alza la voz para denunciar que «esta tercera revolución terapéutica no está llegando a la consulta y en la práctica clínica estos nuevos medicamentos no se están usando porque todavía no están aprobados en España porque no tenemos el precio-rembolso del gobierno. Esto nos causa mucha tristeza e impotencia y no podemos estar callados». Un lamento en el que coinciden todos los expertos, quienes definen esta situación como algo «descorazonador, pues sabemos que fármacos que funcionan no están llegando a los pacientes», lamentan.

España sigue sin financiar el uso de CAR-T

La tercera revolución terapéutica del mieloma múltiple es un gran hito, pero España tiene aún la tarea pendiente del acceso a los tratamientos más innovadores. Según explica Mariví Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), los pacientes aún no pueden acceder en nuestro país a la terapia CAR-T para el tratamiento del mieloma múltiple. «Resulta muy frustrante que los afectados no puedan acceder a un tratamiento que sabemos que funciona y que es seguro. La terapia CAR-T resulta tremendamente eficaz en mieloma y nos está permitiendo ver resultados nunca vistos con ventajas adicionales respecto a otras innovaciones, como el hecho de que son de administración única y, una vez aplicada, permite al paciente permanecer en ausencia de enfermedad de forma prolongada. Por eso, no perdemos la esperanza de que Sanidad y las compañías farmacéuticas lleguen a un acuerdo más pronto que tarde. Entendemos que en una negociación todas las partes deben ceder algo, por eso pedimos ese esfuerzo a Sanidad y a las compañías», reclama la presidenta de la SEHH.