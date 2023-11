¿Tomar una cerveza al día tiene beneficios? Esto es lo que le pasa a tu cuerpo

Son muchos los estudios que supuestamente han demostrado que tomar una cerveza al día es saludable o alarga la vida, al igual que el vino. Un hábito que podría suponer grandes beneficios como reducir el riesgo de cardiopatías, según explican los expertos, tanto que en ocasiones se ha llegado a pensar que es un superalimento. Pero este tipo de informes también suponen controversias y dudas sobre la premisa del consumo diario de alcohol.

La cerveza es una de las bebidas más populares de España, pero también es consumida en cualquier otra parte del mundo. Se ha convertido en una especie de símbolo de la cultura y el ocio, y cada rincón del mundo fabrica de forma propia esta bebida, elaborada a partir de fermentación de granos de cebada, agua, levadura y lúpulo. Su contenido varía en función del tipo o la marca, pero suele oscilar entre el cuatro y el ocho. Al igual que su cantidad de calorías, pues cada 100 ml de cerveza, se aportan entre 38 y 45 calorías.

¿Es la cerveza un superalimento? Estos son sus beneficios

Si es consumida con moderación, la cerveza puede tener algunos efectos positivos para la salud, siempre que se acompañe de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Por ejemplo, puede mejorar la salud cardiovascular debido a su contenido de polifenoles, unos compuestos antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo y previenen la formación de coágulos sanguíneos. También es beneficiosa para la salud ósea, al ser una fuente de silicio, o de salud cerebral, debido a su alto contenido de xantohumol.

Por otro lado, la cerveza también es una fuente de nutrientes, por contener vitaminas o minerales como el potasio o fósforo. Algunos estudios también han sugerido que el consumo moderado de cerveza podría estar asociado con una menor incidencia de cálculos renales, y también se ha observado que el consumo moderado de alcohol, incluida la cerveza, podría estar asociado a un menor riesgo de desarrollar diabetes o a contribuir al bienestar por sus efectos relajantes.

No obstante, beberla a diario en cantidades superiores a las remendadas puede estar llenos de riesgo como el daño hepático, el aumento de la probabilidad de cáncer, la obesidad, la dependencia y adicción o los medicamentos.

En sí, no existe una cantidad adecuada, por ello se deben seguir algunas recomendaciones, como no beber todos los días, alternar con agua o refrescos, no beber con el estómago vacío y evitar tomarla en situaciones como la conducción o el embarazo.