Si te llaman de alguno de estos 10 números de teléfono no lo cojas, podría ser una estafa

Los teléfonos móviles a la vez que son un gran avance para la humanidad, también pueden llegar a ser un gran peligro. Por a través de ellos es como desempeñamos gran parte de nuestras vidas, descargando, guardando y compartiendo una gran cantidad de datos de valor que si caen en malas manos pueden ser un gran problema para quienes son víctimas.

Las múltiples estafas que se vienen dando en los últimos años han tenido un crecimiento notable. Las cifras corroboran un crecimiento sostenido de la ciberdelincuencia en España. Tal es el caso, que un 35% de los usuarios han sido víctimas de phishing telefónico, también conocido como Vishing; un 35,52% han recibido SMS con enlaces fraudulentos; un 28,08% ha recibido intentos de fraude a través de WhatsApp; y un 30,63% asegura haber sido contactado telefónicamente por robots para intentar venderles algo.

Ahora bien, en el caso de las llamadas telefónicas supone un gran problema combatir con ellas, pues en la mayoría de los caso no sabemos quien es la persona que realiza las llamada. En el caso de las llamadas SPAM, el gobierno ha comenzado a tomar medidas. Pero sigue siendo un problema cuando te llaman de números que no conoces. Es por esto que existen una serie de números que debes conocer para no ser víctima de una estafa.

Los 10 números de teléfono fraudulentos que no debes coger

Estos números son algunos de debes evitar coger para protegerte de posibles estafas según los expertos, pues han sido identificados como parte de una red fraudulenta.

01573 9781469 (Alemania) – Engaños con supuestas ofertas de seguros de salud.

(Alemania) – Engaños con supuestas ofertas de seguros de salud. 01573 9781457 (Alemania) – Estafa telefónica con el mismo propósito.

(Alemania) – Estafa telefónica con el mismo propósito. 0163 7256838 (Alemania) – Falsos concursos que generan cargos elevados.

(Alemania) – Falsos concursos que generan cargos elevados. 01525 6430870 (Alemania) – Otro número asociado a fraudes de sorteos.

(Alemania) – Otro número asociado a fraudes de sorteos. +31 6 57113998 (Países Bajos) – Estafas relacionadas con servicios de protección al consumidor.

(Países Bajos) – Estafas relacionadas con servicios de protección al consumidor. +31 6 58818175 (Países Bajos) – Fraudes telefónicos con promesas engañosas de seguridad.

(Países Bajos) – Fraudes telefónicos con promesas engañosas de seguridad. +31 6 20804727 (Países Bajos) – Engaños sobre protección de datos personales.

(Países Bajos) – Engaños sobre protección de datos personales. 01522 3576540 (Alemania) – Trampas telefónicas vinculadas a supuestos sorteos.

(Alemania) – Trampas telefónicas vinculadas a supuestos sorteos. +31 6 58959518 (Países Bajos) – Falsos servicios de protección al consumidor.

(Países Bajos) – Falsos servicios de protección al consumidor. 01525 6704456 (Alemania) – Estafas relacionadas con contratos de electricidad

Como podemos ver, entre los números más reportados se encuentran los procedentes de Alemania y Países Bajos. Estos números forman parte de una red internacional de fraudes que afecta a usuarios de muchos países de Europa. La mayoría de estas estafas están asociadas con seguros de salud, salir ganador de la lotería o haciéndose pasar por personal del banco. Afortunadamente, la población ha reaccionado con rapidez logrando identificar algunos de estos números.

Otras estafas mediante llamas telefónicas

En los últimos años hemos estado viendo estafas de índole telefónico cada vez más sofisticadas. Algunas de las más conocidas es el Voice Hacking, una estafa que hace uso de la inteligencia artificial de generadores de voz sintética para imitar la voz de una persona con fines fraudulentos. Es un tipo de de ingeniería social avanzado que busca engañar a las víctimas aprovechando su confianza en personas conocidas a las que les copian la voz.

O por ejemplo, el conocido como fraude de la llamada del banco: un falso operador se hace pasar por agente del banco de la víctima para advertir algún tipo de incidencia en la cuenta y poder obtener datos sensibles, incluyendo códigos de seguridad, contraseñas, números PIN, códigos de confirmación o firma electrónica.

Qué puedes hacer para prevenir las estafas por teléfono

Ante cualquier tipo de estafa telefónica la Policía Nacional recomienda utilizar el método LAP. LAP es un acrónimo para Localización, Autor y Propósito. Localización se refiere a la procedencia que indica el prefijo. Antes de contestar una llamada, fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del +34 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o que te una alguna relación con él.

Autor se refiere a tener una forma de poder confirmar la identidad de la persona que está llamando, si es alguien que en teoría conoces pero la realiza desde un número que no tienes registrado. En este caso, puedes confirmar la identidad preguntándole un dato que solo conozcáis vosotros, como puede ser su cumpleaños, el nombre de una mascota, tu color favorito o bien con una clave previamente pactada.

Por último, el propósito es el último paso y el más importante. Es habitual que un estafador trate de generar urgencia en la víctima. La Policía recomienda mantener la calma y llevar la iniciativa en la conversación. Y si con cualquier excusa te piden datos personales, bancarios o dinero, 'cuelga'.