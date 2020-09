Illa pide a los madrileños que se queden en casa después de que Simón viajara a Mallorca

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este martes a todos los madrileños, y no solo a los que viven en las zonas donde se comenzó este lunes a aplicar medidas restrictivas para contener la expansión de la pandemia de coronavirus, que restrinjan “al máximo” su movilidad y que limiten sus contactos al grupo de convivientes más cercanos.

“Recomendaría a los madrileños que en estos días restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen y respetaran escrupulosamente las medidas decretadas por la Comunidad”. ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena SER.

El ministro ha hecho un llamamiento a los 6,6 millones de habitantes de la región para que se queden en sus hogares y ayuden a frenar la ola de contagios.

Una petición que resulta bastante llamativa ya que se produce pocos días después de que el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, decidiera hacer un parón de sus funciones para irse a grabar a Mallorca con el presentador Jesús Calleja. ¿Eran “esenciales” las vacaciones del epidemiólogo?

La decisión de tomarse unos días libres fue aplaudida anteriormente por el propio ministro de Sanidad, con quien ha preparado durante meses la estrategia para combatir la epidemia de coronavirus. “Es justo que tenga un descanso”, expuso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también salía en defensa del experto e incidía en el derecho reconocido por ley para coger esta semana de vacaciones. “Yo defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso”. “Le he visto estar día y noche trabajando, de lunes a domingo. El ejemplo del doctor Simón como servidor público es encomiable”, aseguró hace unos días en una entrevista en La Sexta Noche.

En las redes sociales se han repetido en los últimos días decenas de críticas contra Simón por no haber tenido en cuenta la delicada situación que atraviesa España para escoger sus vacaciones.

El propio Simón se defendía ayer al ser preguntado por sus polémicas vacaciones en rueda de prensa: “Son mis vacaciones y si no les importa, no las voy a comentar. Ya verán el programa»", dijo. "Yo no cobro practicamente por nada, solo de mi salario. No voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta», sentenció el epidemiólogo.

Simón y Jesús Calleja estuvieron la semana pasada en Mallorca grabando uno de sus programas de aventuras. Durante los días que pasaron grabando practicaron buceo y espeología en distintos puntos de la Isla.