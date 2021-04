Sanidad estudia no poner la segunda dosis de AstraZeneca o completar la pauta con otra vacuna

Con la nueva pauta de Sanidad de suspender el uso de AstraZeneca en menores de 60 años, la estrategia de vacunación salta por los aires. Actualmente 2.154.675 personas han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Muchos de ellos tienen menos de 60 años y ahora queda la duda de qué hacer con el segundo pinchazo. A este respecto, la ministra de Sanidad Carolina Darias, informó ayer tras la reunión del Consejo Interterritorial que «es una cuestión que está todavía pendiente de determinar».

Combinar dosis

Según explicó la ministra, los países europeos estudiarán, a la luz de los últimos estudios, si no inyectar la segunda dosis de AstraZeneca dado que con el primer pinchazo ”ya se alcanza un alto nivel de inmunidad, un 70%”. También se plantean completar la pauta con otra vacuna, pese a que la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad indica que no es posible intercambiar fármacos. En el Reino Unido ya existe un precedente. A principios de enero, autorizó la vacuna de Pfizer y en la actualización de la estrategia apuntó la posibilidad de combinarla en casos de emergencia con la de AstraZeneca con 28 días de diferencia. Mientras que la de Pfizer está basada en ARN mensajero, la desarrollada por Oxford está compuesta por un vector de adenovirus de chimpancé. o cierto es que la comunidad científica está investigando otras posibilidades.

También hay un estudio ruso, realizado por Gamaleya Institute, para tratar de maximizar la respuesta inmune mezclando la vacuna de AstraZeneca y la Sputnik V con vectores de chimpancé y humanos Ad26.

No obstante, todavía no hay suficientes evidencias como para intercambiar vacunas con la suficiente seguridad. Según Julià Blanco, investigador principal del grupo de Virología del Instituto IrsiCaixa, «la intercambiabilidad no es algo nuevo. Por ejemplo, algunos programas de vacunación contra el ébola implican mezclar diferentes inyecciones». De hecho, dice, «es beneficioso porque genera una respuesta inmune más potente». En ese sentido, explica que «por ejemplo Sputnik combina dos adenovirus diferentes en la primera y en la segunda dosis». Son estrategias que se han probado con otras vacunas, pero hay que saber cuál es la combinación beneficiosa», advierte.

Afectado el grupo 6

AstraZeneca se estaba utilizando para todo el grupo 6 compuesto por colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, es decir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas, así como todo tipo de docentes. Las comunidades tienen muy poco margen de tiempo para descitar a los profesionales que estaban pendientes todavía de recibir la primera dosis de AstraZeneca. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son unos 600 los que estaban pendientes de acudir a vacunarse hoy entre miembros de fuerzas y uerpos de seguridad y docentes.

Aumentar el límite a los 70

Sanidad estudia ahora si ampliar el límite de edad para el uso de AstraZeneca más allá de los 65 años. Antes de que la EMA publicase sus conclusiones sobre el vínculo del fármaco de Oxford y los trombos, el ministerio que capitanea Carolina Darias, ya se planteaba utilizarlo para los septuagenarios. A día de hoy y pese a ser uno de los colectivos de mayor riesgo debido a su avanzada edad de desarrollar cuadros graves de Covid, solo un 6,8% de los que tienen entre 70 y 79 años ha recibido la primera dosis de la vacuna. Para este grupo se reservan las de ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Pero es ahora que ya se ha vacunado al 80% de la población mayor de 80, cuando las comunidades están empezando a vacunar a este grupo de 70 a 79 años. . Son casi cuatro millones de personas y tan solo 268.794 han recibido la primera dosis. Si se aprobase el uso de AstraZeneca en este segmento de edad se daría un importante empujón a la inmunización. Para los de 70 a 79 también se reservarán los sueros de Janssen, cuya primera remesa se espera que llegue el 15 de abril.