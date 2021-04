Acaban las restricciones de Semana Santa: así quedan las medidas en cada comunidad autónoma

Este viernes terminan las restricciones acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad en Semana Santa. A pesar de ello, la evolución de la pandemia de coronavirus hará que las autonomías endurezcan las medidas y mantengan los cierres perimetrales por más tiempo.

Sólo la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, de momento, levantarán el cierre autonómico este fin de semana, y Baleares, que lo decretó el 26 de marzo, lo hará el 12 de abril. Canarias levantará el cierre de la comunidad, en vigor desde el 26 de marzo, lo mantendrá en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Consulta las restricciones contra el coronavirus que hay actualmente en cada comunidad autónoma.

Cataluña

Desde este viernes y hasta el 19 de abril, Cataluña vuelve al confinamiento perimetral comarcal con carácter general, también para las burbujas de convivencia, a fin de evitar desplazamientos el fin de semana. El toque de queda es desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas.

También queda restringida la entrada y salida de la comunidad sin motivo justificado. Se recomienda el teletrabajo y se suspenden congresos, convenciones, ferias y actividades similares.

De esta manera, Cataluña da un paso atrás después de tres fines de semana seguidos en los que se permitía el desplazamiento dentro de la comunidad solo con la burbuja de convivencia. A partir de este viernes eso ya no es posible.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene su cierre perimetral autonómico, vigente desde finales de octubre. Y no será hasta el 4 de mayo -cinco días antes de que decaiga el estado de alarma- cuando la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Valenciana se reúna para decidir si levanta el perimetraje autonómico.

No obstante, permitirá desde el lunes reuniones de dos grupos de convivencia en un mismo domicilio y amplía de 4 a 6 el máximo en reuniones en ámbito público y en mesas de bares y restaurantes. Se mantiene el toque de queda a las 23:00 horas.

Andalucía

Andalucía mantendrá otras dos semanas las actuales restricciones y el cierre perimetral de las provincias. El toque de queda se sitúa a partir de las 23:00 horas y se permiten reuniones se seis personas en el exterior y de cuatro en el interior de la hostelería.

Extremadura

El toque de queda se establece a las 00:00 horas hasta las 06:00 horas y se mantiene el cierre perimetral de la comunidad, salvo en excepciones por causa justificada. El número de personas que podrán estar tanto en interiores como en exteriores de establecimientos públicos se establece en seis.

Navarra

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la orden foral que prorroga hasta el 22 de abril el cierre perimetral y las últimas medidas adoptadas que afectan a hostelería, límites de aforo y movilidad.

El toque de queda se mantiene entre las 23:00 horas y las 6:00 horas y las reuniones quedan limitadas a seis personas en espacios públicos abiertos y a cuatro en espacios públicos cerrados.

País Vasco

En el País Vasco, la provincia de Álava y Vitoria están cerradas desde este miércoles. No se puede entrar ni salir de Álava ni de otros 25 municipios salvo por razones de trabajo o estudio.

Los bares y restaurantes podrán abrir en dos franjas horarias para servir desayunos (de 6.30 a 9.30 h) y comidas (de 13.00 a 16.30 h) y no podrán servir en el interior. Únicamente podrán hacerlo en las terrazas. En los municipios que no se vean afectados por las nuevas restricciones, la hostelería permanece abierta hasta las 8 de la tarde y el resto de establecimientos no esenciales deben cerrar a las 21.00 horas. El toque de queda nocturno sigue siendo de las 22 de la noche hasta las 6 de la madrugada.

Aragón

En Aragón, el boletín oficial de la comunidad publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico, según ha anunciado el presidente Javier Lambán, que no ha desvelado hasta que fecha será. En bares se permite un aforo en el interior del 30%. Las reuniones sociales quedan limitadas a cuatro personas por mesa y en terraza un máximo de seis. El toque de queda en Aragón continúa de 23:00 horas a 6:00 horas.

Castilla y León

Castilla y León ha acordado restricciones adicionales hasta el 19 de abril ante una subida de la incidencia de casos por covid. Un total de 21 municipios junto a Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, continúan con el interior de los bares cerrados, restaurantes y salas de juego. Mantiene el cierre perimetral y el toque de queda en la comunidad seguirá entrando en vigor a las 22:00 de la noche, hasta las 06:00 de la mañana.

Asturias

Asturias flexibiliza las medidas y a partir del sábado 10 reabre hoteles y alojamientos turísticos. Sin embargo, pese a este alivio de algunas medidas en la hostelería, el cierre perimetral del Principado estará vigente hasta el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

El toque de queda se modifica y comienza a las 23:00 horas. Se limita a cuatro personas por mesa en hostelería con una separación de dos metros.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha mantiene el cierre perimetral aunque prevé relajar el toque de queda y fijarse a las 00:00 horas. El aforo en la hostelería se mantiene en 50% en el interior y en 70% en terrazas.

Cantabria

Cantabria prevé endurecer las restricciones en el interior de la hostelería y en los aforos de eventos.

Galicia

Galicia evaluará la próxima semana retrasar el toque de queda que restringe la movilidad nocturna, actualmente fijado entre las 22,00 hasta las 06,00 horas