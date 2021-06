Salud

Expertos no tienen claro que sea posible lograr la inmunidad de rebaño

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha argumentado en una publicación que la inmunidad de grupo es un objetivo “importante y prioritario, pero no es la única solución” y ha propuesto otras estrategias frente a la Covid-19, como el mantenimiento de algunas medidas no farmacológicas y el refuerzo de los sistemas sanitarios y de vigilancia epidemiológica, entre otros.

El centro impulsado por la Fundación La Caixa ha advertido en la publicación ‘¿Seremos capaces de alcanzar la inmunidad de grupo para la COVID-19?’, consultada por Europa Press este viernes, de que no está claro el porcentaje de población vacunada necesario para lograr la inmunidad de grupo y “ni siquiera es seguro que este objetivo sea posible”.

Así, ha recomendado adoptar una estrategia de salud global que ayude a obtener altas tasas de vacunación en el mundo para “no dejar a nadie atrás” porque mientras existan países sin acceso a una amplia vacunación seguirá habiendo brotes y aparecerán nuevas variantes.

También ha sugerido mantener las medidas preventivas no farmacológicas porque, aunque exista inmunidad de grupo, el virus no desaparecerá súbitamente y “es esencial” no relajar medidas como la distancia social y las mascarillas en lugares cerrados.

Incluso si no se llega a generar inmunidad de grupo, ISGlobal ha defendido que, cuanto mayor sea la cobertura vacunal, “mejor será el manejo y control de la pandemia” dado que las vacunas también protegen a las personas, especialmente las más vulnerables, de la enfermedad y sus consecuencias.

Finalmente ha abogado por “no desestimar la estrategia de control funcional” porque, aunque no se erradique el Covid-19, se podrán reducir la tasa de mortalidad, los contagios y las consecuencias sociales de la enfermedad, lo cual según los autores es un logro en sí mismo.