Salud

La quinta ola del coronavirus devolvió este miércoles a España a la situación de riesgo extremo de contagio. Comenzó el pasado 23 de junio y ya encadena 15 días con contagios al alza, lo que no ocurría desde el pasado mes de enero, cuando se desencadenó la tercera ola de la pandemia.

Los jóvenes de 20 a 29 años protagonizan la incidencia acumulada más alta en las últimas 14 jornadas (814,01 casos), lo que representa 2,8 veces más en una semana. Por detrás están los de 12 a 19 años (729,24) y, a mayor distancia, los de 30 a 39 años (307,97).

El epidemiólogo Juan Gestal ha sido entrevistado en ‘El programa del verano’ de Telecinco para analizar la explosión de contagios de los últimos días. El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, considera que habría que actuar de “modo serio” y que medidas restrictivas que en un momento se han podido relajar, tendrían que ponerse de nuevo en marcha.

Gesta explica que “las cargas virales que se están detectando en los chicos que acuden a urgencias, con PCR de 12 o 14 ciclos, que quiere decir que son de 20 a 85 millones de partículas virales por mililitro, son, por tanto, personas que están rodeadas de una nube de virus y que van a contagiar a otras personas vulnerables que todavía no han recibido la vacunación completa o ninguna”.

Además, el peligro de que el virus vaya circulando de unas personas a otras, “incrementa las posibilidades de que se vayan produciendo nuevas variantes.”

El epidemiólogo no relaciona el aumento de contagios en jóvenes con que la mascarilla ya no sea obligatoria en exteriores. “Es una medida de poca importancia, el contagio no es en exteriores, salvo en esas concentraciones de jóvenes, botellones o fiestas”, señala Gestal.

“Eso es lo que hay que atajar, esos botellones, esas fiestas, ese ocio nocturno que no cumplen las condiciones y si no las pueden garantizar pues tiene que suspenderse en este tiempo de pandemia otra vez”, añade el doctor.

“La inconsciencia de todos estos jóvenes y su padres, que permitieron organizar esas excusiones de fin de curso, nos han puesto el país del revés que esta evolucionando muy bien”, critica.