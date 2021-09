El Cumbre Vieja: 183 viviendas y 300 negocios arrasados

La lava del Cumbre Vieja sigue su imparable avance hacia el mar aunque se retrasa de su llegada prevista por los expertos y, aunque inicialmente se fijó a las 20:00 horas del lunes, tampoco hoy ha sido el día y aun le quedaban varios kilómetros y ya no había una previsión exacta. La velocidad inicial disminuye a medida que se va enfriando y también varía en función de la orografía del terreno. Según la trayectoria que lleva la principal colada, se prevé que toque el agua del mar en la zona de la playa de La Bombilla, cerca de Puerto de Naos, una zona muy turística cuyos alrededores –la zona no acotada por riesgo– se llenaron de «curiosos» que, pertrechados con sillas plegables, neveras y hasta trípodes, esperaban el comienzo del «espectáculo de la naturaleza» a pesar de que la lluvia de ceniza y el aire ya era irrespirable en muchos puntos de la isla que quedaban más lejos. De hecho, según el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), alertaron de que la emisión de dióxido de azufre sería de entre 8.000 y 10.500 toneladas diarias. El riesgo de gases tóxicos aumentará aun más cuando se produzca esa tan esperada llegada al mar, por eso las autoridades advertían del riesgo que quedarse tan cerca para gente que no formaba parte del equipo de profesionales que trabaja en primera línea. La Aemet aseguró, eso sí, que no se preveía lluvia ácida.

183 viviendas y 300 negocios arrasados

Los daños del Cumbre Vieja, no obstante, ya son cuantiosos. Aunque la previsión de los expertos permitió una previsión con bastante tiempo como para informar y evacuar a los vecinos y animales, los daños económicos eran inevitables: ya van unas 183 viviendas sepultadas por el magma tras arrasar ayer con los municipios de Tacande y Todoque, el último municipio antes de llegar al mar. También se estima que unos 300 negocios hayan quedado bajo el implacable río incandescente.

Nueva boca

El número de vecinos desalojados ya ascendía a 6.000, aunque no se descartaban nuevos evacuados por la trayectoria de la lava expulsada por la nueva boca del volcán que surgió ayer a unos 900 metros de la principal. Tampoco descartaban los expertos que surgieran nuevas bocas. Éstas se pueden apreciar en algunas imágenes captadas desde el aire, donde se aprecia bien los daños de las ya 103 hectáreas arrasadas a causa de este fenómeno natural que provocará una nueva fisionomía de la «isla bonita», que crece por primera vez en 50 años, cuando registró el último volcán activo: Teneguía en el año 71.

En esta ocasión la ciencia ha avanzado y así la capacidad de previsión de este tipo de tragedias, así como la forma de gestionarlas. En esta ocasión hay trabajando en La Palma unos 750 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil o Policías locales. Pero aun así, nada de esto ha podido evitar lo inevitable: que ante un río de lava no se puede hacer otras cosa que apartarse. Los afectados lo han perdido todo y volver a comenzar de cero no será una tarea sencilla.

Problemas de alojamiento

De momento, si los evacuados siguen subiendo, los sitios habilitados para darles cobijo mientras se resuelva su situación se quedan pequeños y precisamente ayer el punto de recepción y valoración de evacuados instalado en el Campo de Fútbol de Acero, en Los Llanos de Aridane se ha trasladado al Pabellón Camilo León. Según los últimos cálculos del Cabildo no se descarta que la afección supere el millar de inmuebles, sin contar los daños en carreteras, infraestructuras o plantaciones agrícolas.

«Hay muchos agricultores que han perdido sus casas y sus fincas, su medio de vida, lo han perdido todo», reconoce a Europa Press el presidente de Aspa, Miguel Martín, que incluso mira al futuro con preocupación si se daña la red de riego.

En Breña Alta se ha habilitado el acuartelamiento de El Fuerte, gestionado por Cruz Roja y con más de 200 personas, pero podrían insuficiente, de ahí que el Gobierno canario ya esté planteando la ejecución de alojamientos provisionales dado que la erupción se va a alargar en el tiempo. «Esto no es ningún espectáculo ni es el momento de venir a hacer turismo volcánico, no es una película ni una atracción, necesitamos ayuda», señala Teresa, vecina de San Nicolás, en El Paso, una de las primeras evacuadas cuando se abrió la tierra en la Montaña Rajada a las 15:12 horas del pasado domingo.

26.000 terremotos

El «enjambre sísmico» que se inició en la isla canaria de La Palma once días y desembocó en una erupción volcánica el pasado domingo acumula ya más de 26.000 terremotos, casi 1.600 de ellos localizados, según recoge el último informe del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). La magnitud máxima ha sido de 4,2 en la Escala de Richter en un terremoto localizado el pasado domingo.

En los últimos años, el volcán de Cumbre Vieja ha experimentado una decena de enjambres sísmicos (incluyendo este último que provocó la emisión de lava), con uno en 2017, uno en 2018, cinco en 2020 y tres a lo largo de este último año.