Manel Monteagudo, el hombre que entró en coma con Adolfo Suárez y despertó con Mariano Rajoy

Imagine el lector dormirse en la España de la Transición y despertarse 35 años después, en la España del 15M. Eso es lo que le sucedió a Manel Monteagudo, un gallego que entró en coma con 22 años y despertó con 58.

Según cuenta la Agencia EFE, Manel era marinero por aquel entonces. Trabajaba en un barco mercante alemán que se encontraba en las costas de Irak. El encargado de arreglar una pieza del buque se había quedado dormido, así que él se ocupó de sustituirle. Tristemente, un accidente provocó que Manel cayese desde lo alto de la escalera, a unos 6 metros de altura.

“Y hasta ahí puedo contar porque, a partir de eso, ya no recuerdo nada”, explicaba Manel.

El golpe en la cabeza provocó que, durante los siguientes 35 años, permaneciese “dormido”... sin ser consciente de lo que ocurría a su alrededor.

El accidente tuvo lugar el 28 de febrero de 1979, el año en el que Adolfo Suárez se hacía con la presidencia, España legalizaba la francmasonería, Marruecos aprovechaba la retirada de Mauritania para ocupar sus posesiones en el Sahara Occidental y Margaret Thatcher se convertía en primera ministra inglesa.

Permaneció durante cuatro meses en un hospital de Irak, en medio de las convulsiones políticas que precipitaron la llegada, ese mismo año, de Sadam Hussein al poder.

Una vez en España, y después de un año y medio hospitalizado en La Coruña, Manel Monteagudo fue trasladado a casa. Allí, su novia Conchi esperó pacientemente durante las próximas tres décadas con la esperanza de verle despertar de nuevo.

“A mi mujer le decían que cualquier día cuando se despertase me encontraría frío. Nada más. Mi camino era el cementerio” (...) “Le decían a mi esposa que asumiera que estaba muerto en vida”, explicaba Manel.

Lo que el tiempo se llevó

Durante el tiempo en el que Manel permaneció en coma se perdió muchas cosas:

Se perdió el 23F, la entrada de España en la CEE y en la OTAN, las matanzas de ETA en el Hipercor de Barcelona, los Juegos Olímpicos de 1992, la Caída del Muro de Berlín, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la llegada del euro, la invasión de la isla del Perejil, la Guerra de Irak, el atentado de las Torres Gemelas y los del 11 de marzo, la boda de Felipe de Borbón con Letizia Ortiz, la legalización del matrimonio homosexual, la ley antitabaco, el atentado en la T4, la victoria de España en la Eurocopa, la crisis económica de 2008, la otra victoria de España en la Eurocopa y en el mundial de Sudáfrica, (...) el 15-M y la fundación de Podemos.

Pero por fin, el 15 de octubre del año 2014, Manel abría los ojos.

Lo primero que vio al despertar fue el rostro de Conchi, que había permanecido a su lado durante todo este tiempo... pero estaba un poco cambiada: “Para mí era mi novia, yo no soy consciente de que era ya mi esposa. Tan pronto le vi la cara la reconocí. Lo que no me encajaba para nada era el cabello, porque tenía muchas canas”.

El joven gallego de 58 años no era consciente del tiempo que había pasado... ni siquiera sabía que estaba en España: “Mi primera impresión es que el accidente lo tuve el día anterior, que estaba en un hospital, pero en Irak”.

"Odio dormir", este es uno de los pocos peros que pone a la vida Manel Monteagudo, que permaneció 35 años, desde el día que cumplió 22 hasta los 58. EFE / Salvador Sas FOTO: Salvador Sas EFE

La felicidad de su familia no pudo compensar su angustia cuando se miró por primera vez al espejo. “Eso para mí fue terrible. Vi a un hombre viejo, con barba y pelo blanco. No me reconocí. Solo pensaba: yo tengo 22 años y ese no puedo ser yo, ese no puedo ser yo... Me repetía insistentemente”. Su piel ya no era tersa y su pelo ya no tenía la misma vivacidad. Ahora era un hombre de 58 años que había perdido su juventud.

Después de 35 años en estado vegetativo, ni siquiera recordaba como hablar, caminar, comer, leer o escribir. Mucho menos sabía como utilizar un teléfono móvil, un mando a distancia o un ordenador. “Me tuvieron que enseñar, incluso, a ir al baño. ¡Porque no sabía ir al baño!”, lamentaba Manel.

Pero quizás el golpe más duro fue comprender que se había perdido la experiencia de ver crecer a sus hijas. “Lo que más me duele es haberme perdido su infancia”, lamentaba. “Mira tú cómo es la vida que me desperté un 15 de octubre y el 21 de ese mismo mes nació mi primera nieta”.

Ahora Manel había cambiado su carrera de electricista naval por la de poeta. Y es que, a pesar de haberse perdido tanto, tiene mucho que contar: “Aún a día de hoy me sigo encontrando cosas que me sorprenden. Cada día es un aprendizaje”.