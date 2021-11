El puente de diciembre es uno de los preferidos por los españoles para viajar al extranjero. Algunos en busca de las mejores pistas de esquí y otros para poder visitar las distintas ciudades europeas, engalanadas ya para las navidades y con numerosos mercadillos en los que perderse. Desde el estallido de la pandemia de covid han cambiado mucho las realidades de cada uno de ellos. Hemos pasado de los confinamientos estrictos, a la prohibición de entrada de extranjeros, a la libertad de circulación. Pero el aumento de casos de las últimas semanas debido a la variante Delta de coronavirus ha obligado de nuevo a tomar medidas más restrictivas. Y antes de que se ponga en marcha nuevas medidas para cruzar las fronteras de la UE anunciadas a La RAZÓN por la Comisaria Europea de Salud, Stella Kyriakides, estos son los requisitos exigidos por los países.

imagen de una bandera británica frente al Big Ben FOTO: Toby Melville Reuters

Reino Unido, test covid días 2 y 8

Londres es una de las ciudades preferidas en estas fechas, pero desde la salida de la Unión Europea han cambiado las cosas. De hecho, para poder volar hay que tener el pasaporte en vigor (hasta el mes de octubre servía con el DNI), rellenar un formulario de entrada al país y hacerse un test covid los días 2 y 8. Las personas que no tengan la pauta completa de vacunación y quieran pasar unos días allí podrán hacerlo pero deberán estar en cuarentena durante 10 días. Los niños que no estén vacunados porque la normativa covid del país no lo establezca como obligatorio, deberán seguir los mismos pasos que sus padres o tutores.

La primera de las pruebas hay que comprarla a través de internet porque es necesario incluir la referencia en el documento de acceso, además de la dirección exacta del lugar en el que vayamos a alojarnos. Una vez en el país, hay que realizarse la prueba después del segundo día.

Así lo indica el ministerio de Asuntos exteriores: “Las autoridades británicas han anunciado que a partir del 4 de octubre todos los viajeros provenientes de un país que no esté incluido en su lista roja y que cuenten con la doble pauta de vacunación sólo deberán reservar una prueba Covid para el segundo día de su llegada, además de rellenar el llamado “passenger locator form”.

En el caso de que no se tenga la pauta completa de la vacuna, hay que realizarse una prueba de Covid tres días antes de viajar, reservar y pagar una PCR para el día 2 y 8 de la estancia y completar un formulario de localización de pasajeros en las 48 horas antes de su llegada a Inglaterra.

Una vez que se llegue al país, deberán guardar cuarentena durante 10 días. Si la estancia es inferior, deberá permanecer toda la estancia confinado. en el caso de que alguna de las pruebas dé positivo, deberá hacer cuarentena durante 10 días más.

Francia tiene una alta tasa de incidencia covid FOTO: IAN LANGSDON EFE

Francia, sólo pasaporte covid

En el caso de que se prefiera vivir la magia de la Navidad en Disneyland París o en cualquier ciudad francesa, todos los viajeros mayores de 12 años procedentes de España deberán acreditar mediante certificado digital o en papel haber recibido un ciclo completo de vacunación completa al menos 7 días antes del viaje (en el caso de los de Jannsen, el periodo debe ser de 28 días). Si las vacunas recibidas no están reconocidas ni por la OMS ni por la EMA, no se considerará completa la pauta de vacunación hasta que no se hayan recibido dos dosis de una vacuna ARNm. Además, es necesaria una PCR negativa o un test de antígenos en las 72 horas anteriores al viaje o haber pasado la covid en los últimos 6 meses.

Además, antes de embarcar en el avión o durante el vuelo, cada pasajero deberá rellenar una declaración jurada certificando que no tiene síntomas ni ha estado en contacto con un caso positivo de Covid-19 en los últimos 14 días y que, en caso de que así se lo exijan las autoridades francesas, se someterá a un test de PCR o antígenos a su llegada al aeropuerto de entrada en Francia. El modelo de formulario será facilitado por la compañía aérea. Por otro lado, la mayoría de las compañías aéreas solo aceptan mascarilla quirúrgica, y no mascarilla de tela, a la hora de autorizar el acceso a la aeronave.

Si la entrada al país se produce por vía terrestre, los desplazamientos deberán tener una duración inferior a 24 horas y en un radio de 30 kilómetros alrededor del lugar de residencia. También puede haber desplazamientos por vía terrestre por motivos profesionales cuya urgencia o frecuencia impida la realización del test o de profesionales del transporte por carretera en el ejercicio de su actividad profesional. En todos los casos el cumplimiento de estas condiciones debe acreditarse documentalmente.

En cuanto a las restricciones en Francia, no hay ningún toque de queda ni limitación de horarios y como norma general, no es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre. Sí es obligatorio en espacios cerrados, en el transporte público y en situaciones al aire libre donde se produzcan aglomeraciones de gente (mercados, acontecimientos deportivos y culturales etc.).

Desde el 30 de septiembre es obligatorio para toda persona de más de 12 años y 2 meses la presentación de pase sanitario (certificado digital europeo o en formato papel que acredite la pauta de vacunación completa –conforme a los requisitos ya señalados-, haber superado la enfermedad hace más de 11 días y menos de 6 meses, o resultado de test negativo -PCR, antígenos- de menos de 72 horas) en todos los lugares de ocio y cultura como bares, restaurantes o centros comerciales, enlos medios de transporte colectivo y en hospitales y residencias de mayores.

Toda la normativa referente al Covid-19 es susceptible de evolucionar, por lo que se aconseja consultar estas recomendaciones de viaje en los días inmediatamente previos al desplazamiento.

En el caso de comenzar a tener síntomas de infección respiratoria (fiebre y tos o dificultad para respirar) hay que informarse contactando al 0 800 130 000 (gratis desde un teléfono fijo) y sólo en casos de extrema urgencia llamar al 15 (SAMU) o al 112, que dará a los afectados las instrucciones oportunas.

Por ello, es fundamental disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea, que da derecho a su titular a recibir las prestaciones sanitarias que pueda necesitar durante una estancia temporal en Francia, independientemente del objeto de la estancia.

Imagen del festival de luces de Lausanna FOTO: LAURENT GILLIERON EFE

Suiza, sin restricciones

En Suiza tampoco existen restricciones de entrada para los españoles. Todos los viajeros que lleguen al país deben cumplimentar un formulario electrónico de entrada antes de su llegada y obtener un código QR, a no ser que se pase por el país sin detenerse como es el caso de transportistas profesionales de viajeros o mercancías. No es necesario realizarse un test previo pero sí llevar un documento que acredite haber recibido la pauta completa de vacunación, que tiene una validez de 12 meses.

En su caso, el documento que acredite haber superado la covid (válido durante seis meses, a contar desde el undécimo día desde la confirmación de la infección), en el que debe incluir nombre, apellidos y fecha de nacimiento y el nombre y la dirección del servicio médico que emite el certificado.

En el caso de no tener ninguno de los dos documentos, los viajeros deberán presentar un test PCR negativo realizado en las 72 horas previas a la llegada o uno de antígenos en las 48 horas antes. Desde el 20 de septiembre esta obligación se aplica también a viajeros no vacunados o que no hayan superado la enfermedad que lleguen por vía terrestre a Suiza.

Además, desde el 20 de septiembre, las personas no vacunadas o que no hayan superado la enfermedad deberán realizar una segunda prueba por cuenta propia entre cuatro y siete días después de su llegada a Suiza, cuyo resultado deberá enviarse a las autoridades competentes. Los menores de 16 años están exentos de la obligación de presentar este test, así como las personas que crucen Suiza sin hacer parada, los transportistas profesionales de viajeros o mercancías, así como los trabajadores fronterizos y las personas procedentes de zonas fronterizas.

Requisitos de entrada a Alemania FOTO: Ministerio de Asuntos Exteriores

Alemania, pocas restricciones pero alta incidencia

La situación en Alemania es crítica. La tasa de incidencia de siete días supera por primera vez los 400. A pesar de ello, no hay restricciones de entrada mayores a las de otros lugares como Francia. Todos los viajeros, independientemente de si han estado en un área de alto riesgo, están obligados a presentar el certificado de vacunación, un test negativo o un documento acreditativo de haber superado la enfermedad. Los que lleguen de zonas de alta incidencia de una variante del virus deberán realizarse una prueba PCR, de la que están exentos los niños menores de 12 años.

Además, antes de llegar hay que completar una solicitud de entrada digital. en el caso de llegar de una zona clasificada como zona de alto riesgo o variante de virus tienen que guardar cuarentena. estas medidas están vigentes hasta el 15 de enero.

Vista del Coliseo de Roma, que reabrió el pasado mes de junio FOTO: Alvaro caballero EFE

Italia

Los españoles que viajen a Roma deberán rellenar el Formulario digital de localización del pasajero. Si no disponen de las herramientas tecnológicas adecuadas, puede descargar la versión en papel del Formulario de localización del pasajero. Además, tendrán que presentar a su llegada el certificado covid digital de la UE. Los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea pueden presentar un certificado covid-19 en papel o digital, expedido por las autoridades sanitarias de su país, que acredite que se han realizado una prueba diagnóstica cuyo resultado ha sido negativo, se han recuperado de la covid o se han vacunado con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Si, al entrar en Italia, no presentan esta documentación, pueden entrar igualmente pero tendrán que someterse a un confinamiento durante 5 días, notificar su llegada al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente y realizarse un test al acabar el aislamiento.

Los certificados covid se deberán redactar en italiano, inglés, francés o español, y se podrán presentar en formato digital o en papel. Si, al entrar en Italia, no presentan esta documentación, pueden entrar igualmente pero tendrán que someterse a un aislamiento fiduciario durante 5 días y notificar su llegada al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente para el territorio (véase la página: COVID-19 Números de atención telefónica al cliente e información regional). Al final del periodo de 5 días de aislamiento, tendrán que someterse a una nueva prueba molecular o antigénica.

Los niños menores de 6 años no están obligados a presentar un test negativo pero tendrán que cumplir con la obligación de aislamiento cuando esté previsto. Los menores de 18 años están exentos de la obligación de aislamiento si van acompañados de un progenitor que cuenta con un certificado de vacunación o de recuperación.

El certificado servirá para entrar en restaurantes, bares, heladerías y pastelerías para consumo en mesa interior, espectáculos abiertos al público, eventos deportivos, tanto al aire libre como en interiores, museos e instituciones culturales, piscinas y gimnasios, celebración de bodas, festivales y ferias, conferencias y congresos, spas y centros de bienestar, salones recreativos, casas de apuestas, bingos y casinos.

Para garantizar la seguridad de residentes y turistas, el Gobierno italiano ha introducido una clasificación de las regiones basada en los colores blanco (riesgo mínimo), amarillo, naranja y rojo (riesgo máximo). Cada color corresponde a diferentes medidas de prevención que regulan la posibilidad de desplazarse dentro de una región, desplazarse entre regiones y la apertura de comercios, restaurantes y espacios culturales. Los desplazamientos entre distintas regiones en las zonas naranja y roja solo están permitidos previa presentación de un Certificado covid o Pase verde.

En toda Italia sigue siendo obligatorio llevar mascarilla en los espacios públicos cerrados. Al aire libre, sin embargo, la mascarilla no es obligatoria, pero tendrá que llevarla siempre consigo y usarla en caso de que se encuentre en una situación de aglomeración que no permita respetar la distancia de seguridad de 1 metro.

Imagen de las calles de Viena, decoradas ya para la navidad, antes de que se decretara el confinamiento FOTO: CHRISTIAN BRUNA EFE

Austria, prohíbe el turismo hasta el 12 de diciembre

Desde el pasado lunes 22 de noviembre Austria está inmerso en un confinamiento general, que estará vigente previsiblemente 20 días (hasta el 12 de diciembre), por lo que no se puede realizar viajes turísticos. Así, solamente se podrá abandonar el domicilio para determinadas actividades indispensables (como trabajo, estudios, citas médicas, trámites judiciales o burocráticos inaplazables, compras de suministros básicos). El uso de hoteles y otros establecimientos de alojamiento para fines turísticos está prohibido. La gastronomía, el sector cultural y de eventos y los comercios (excepto los de primera necesidad) permanecen cerrados en toda Austria.

Está permitido viajar por Austria sin permanecer en el país (tránsito). Esto incluye también el tránsito en el aeropuerto y el tránsito del aeropuerto a otros medios de transporte con destino final en el extranjero y viceversa. El tránsito deberá realizarse sin paradas (solo se permiten las paradas para utilizar el aseo y para repostar) y tiene que estar garantizada la salida inmediata del país. Los viajeros de tránsito no necesitarán presentar test de Covid-19 negativo, no tendrán que realizar cuarentena ni realizar el registro electrónico PTC.

Praga es una de las ciudades más visitadas de República Checa FOTO: MARTIN DIVISEK EFE

República Checa

En las actuales circunstancias de la pandemia en República Checa, las autoridades locales desaconsejan viajar si no se está plenamente vacunado. A partir del 22 de noviembre, los tests PCR y antígenos ya no servirán como prueba de no padecer la enfermedad cuando una persona acceda a un restaurante, un hotel, negocio o evento público. Los clientes tendrán que mostrar que están plenamente vacunados de la covid o certificado de haber padecido la enfermedad en los últimos 180 días.

Actualmente se permiten todo tipo de viajes, incluyendo los viajes por turismo. Desde el 27 de septiembre España es zona de riesgo medio de infección (categoría naranja) por lo que para viajar a al país hay que cumplimentar el Passenger Locator Form y presentarlo en el control de frontera/policía en forma electrónica o impreso.

Además, hay que aportar un test de antígenos con no más de 48 horas o un test PCR con no más de 72 horas de antelación previas al ingreso en territorio checo, o someterse a un test (antígenos o PCR) en el país, antes de que transcurran 5 días desde la llegada.

No será necesaria prueba de antígenos o PCR en el caso de personas que, aun no estando vacunadas, realicen tránsito terrestre (hasta 12 horas), viajes de hasta una duración máxima de 24 horas a los países vecinos, trabajadores transfronterizos, misiones diplomáticas (hasta 72 horas) y niños por debajo de los 6 años.

Pueden entrar en la República Checa los residentes españoles (o de otra nacionalidad) con permiso de residencia permanente o de más de 90 días, se equiparan a los ciudadanos checos.

Luces de navidad de Lisboa FOTO: MANUEL DE ALMEIDA EFE

Portugal

Portugal se encuentra en “situación de alerta”, que ha sido prorrogada por el Consejo de Ministros hasta el 30 de noviembre. No existen controles en la frontera interior terrestre entre Portugal y España y no se exige presentar ningún certificado sanitario para cruzar dicha frontera, ni tampoco cumplimentar ningún formulario.

En lo que se refiere a los viajes por vía aérea, los pasajeros de vuelos procedentes de España deberán presentar en el momento del embarque, a excepción de los menores de 12 años, una prueba RT-PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas antes del embarque, o test de antígenos con resultado negativo, realizado en las 48 horas antes del embarque o certificado covid UE.