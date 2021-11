La exigencia del pasaporte covid para acceder a restaurantes y otros lugares de ocio cobra fuerza ante el preocupante repunte de contagios. A pesar de la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a la petición del gobierno de Iñigo Urkullu para autorizar el uso de este certificado, ya son varias las comunidades que han puesto en marcha la maquinaria para adoptar esta medida.

Además, este martes Cataluña ha decidido extender el uso del pasaporte Covid más allá del ocio nocturno, tal y como estaba establecido. A partir de ahora, también será obligatorio el uso del certificado para entrar en locales de restauración, gimnasios, centros deportivos y residencias de gente mayor.

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña señala que estos planteamientos son los que hacen Italia y Francia desde hace varias semanas aunque apunta que el pasaporte covid por sí solo no es la solución. “Hay que poner en marcha medidas restrictivas, cuando no se admite el pasaporte Covid. El TSJ del País Vasco ha sido miope desde el punto de vista epidemiológico”, mantiene en una entrevista en el programa Espejo Público. .

Además, Acuña lanza una dura advertencia: “o ponemos en marcha restricciones muy fuertes cuando las incidencias son muy altas como en Navarra o en el País Vasco, o tendremos en Navidad un escenario de contagios tan elevado como el del resto de Europa”.

Mantiene que “en estos momentos hay varios pasos que tienen que ser tomados ya si queremos anticiparnos para no tener la situación de Europa en unas semanas”. Lo primero es contemplar la vacunación de más de 4,5 millones de personas que aún no están vacunados con pauta completa”.

El epidemiólogo celebra que ayer, después de reclamarlo desde hace tiempo, Sanidad publicara el informe que contrasta los vacunados y no vacunados. El Ministerio estima que el riesgo de fallecer por coronavirus entre los no vacunados es “25 veces mayor” que en una persona que lo está completamente, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más.

Cree López Acuña que al mismo tiempo, no podemos bajar la guardia de la mascarilla, la distancia física y las no aglomeraciones. “Estoy de acuerdo con el lehendakari Iñigo Urkullu en el sentido de volver a la noción del uso de la mascarilla en exteriores “porque no podemos garantizar que no se produzcan aglomeraciones o que mantengamos la distancia física, más aún enesta temporada de Black Friday y campañas navideñas”.